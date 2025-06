Wenn am kom­men­den Wochen­en­de das Stadt­fest in Bad Ischl die Innen­stadt belebt, sind auch die Pfad­fin­der wie­der mit vol­lem Ein­satz dabei. Ihr dies­jäh­ri­ges High­light: ein lie­be­voll umge­bau­ter Trak­tor­an­hän­ger, der als ers­tes mobi­les Pfad­fin­der­la­ger Öster­reichs Teil des gro­ßen Fest­um­zugs sein wird – eine Hom­mage an eine Akti­on, die es so schon ein­mal gege­ben hat.

„Bereits in 1990 haben wir mit einem ähn­li­chen Wagen beim Umzug mit­ge­macht“, erin­nert sich Obmann Lau­renz Aschau­er. „Damals wie heu­te wol­len wir zei­gen, wie viel­sei­tig und leben­dig das Pfad­fin­der­le­ben ist – mit einem Augen­zwin­kern und viel Herz­blut.“ Der Wagen wur­de in den ver­gan­ge­nen Wochen auf­wän­dig restau­riert und mit typi­schem Lager­zu­be­hör aus­ge­stat­tet – dar­un­ter ein sym­bo­li­sches Lager­feu­er, Zelt­pla­nen und Holz­struk­tu­ren, die von den Pfadis selbst gebaut wurden.

Doch nicht nur beim Umzug sind die Pfad­fin­der ver­tre­ten: Auch am Stand beim Ein­gang zum Kur­park kön­nen Besu­cher in die Welt der Pfadis ein­tau­chen. Neben Infor­ma­tio­nen zur Grup­pen­ar­beit und Mit­mach­ak­tio­nen erwar­tet die Gäs­te dort ein beson­ders unter­halt­sa­mes High­light: „Pfad­fin­der ver­sen­ken“ – ein feucht-fröh­li­ches Spiel mit Spaß­ga­ran­tie für Groß und Klein. Für den kuli­na­ri­schen Genuss sor­gen frisch frit­tier­te Erd­äp­felspi­ra­len, ser­viert mit einer wür­zi­gen Pfad­fin­der­no­te – ein herz­haf­tes Ange­bot, das garan­tiert für Gesprächs­stoff sorgt.

„Unser Stand soll ein Treff­punkt für Neu­gie­ri­ge, Unter­stüt­zer und natür­lich Fami­li­en sein“, sagt Pfadi-Lei­te­rin Kers­tin Eder. „Wir freu­en uns über jeden, der vor­bei­schaut – sei es zum Spie­len, Plau­dern oder ein­fach zum Genießen.“

Mit die­ser Mischung aus Tra­di­ti­on, Krea­ti­vi­tät und Gemein­schafts­geist bewei­sen die Pfad­fin­der Bad Ischl ein­mal mehr, wie sehr sie zur kul­tu­rel­len Viel­falt der Stadt bei­tra­gen – ganz nach dem Mot­to: „Ein­mal Pfad­fin­der, immer Pfadfinder.“