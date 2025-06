Mit dem letz­ten Kurs­tag am 31. Mai ging der dies­jäh­ri­ge Früh­jahrs-Kin­der­schwimm­kurs der Was­ser­ret­tung Eben­see erfolg­reich zu Ende. An ins­ge­samt sechs Sams­ta­gen – von 26. April bis 31. Mai – wur­de im Hal­len­bad Eben­see wie­der flei­ßig geplanscht, geübt und geschwommen.

Ins­ge­samt 55 Kin­der nah­men am Kurs teil und konn­ten in ver­schie­de­nen Grup­pen ihre Schwimm­fä­hig­kei­ten ver­bes­sern oder sogar ein Schwimm­ab­zei­chen able­gen. Mit viel Moti­va­ti­on, Aus­dau­er und Freu­de am Was­ser wur­den heu­er 15 Pin­gu­in­schei­ne, 8 Frei­schwim­mer und sogar 1 Fahr­ten­schwim­mer erfolg­reich bestan­den – eine groß­ar­ti­ge Leistung!

Ein beson­de­rer Dank gilt den 24 enga­gier­ten Hel­fe­rin­nen und Hel­fern der ÖWR Eben­see, die Woche für Woche ehren­amt­lich im Ein­satz stan­den. Ohne ihren uner­müd­li­chen Ein­satz, ihre Geduld und ihr Fach­wis­sen wäre die Durch­füh­rung des Kur­ses in die­ser Form nicht möglich.

Die Was­ser­ret­tung Eben­see freut sich über das gro­ße Inter­es­se und die groß­ar­ti­gen Fort­schrit­te aller Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer und blickt bereits auf den nächs­ten Kin­der­schwimm­kurs, der wie immer am ers­ten Sams­tag nah Aller­hei­li­gen star­ten wird. Nähe­re Infor­ma­tio­nen fol­gen rechtzeitig.