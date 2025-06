EBEN­SEE. Rund 230 Ein­satz­kräf­te nah­men am Sams­tag, dem 31. Mai, an einer groß­an­ge­leg­ten Wald­brand­übung am Feu­er­ko­gel teil. Ziel war es, den Ernst­fall eines Bran­des im alpi­nen Gelän­de zu trai­nie­ren – inklu­si­ve Luft­un­ter­stüt­zung und auf­wen­di­ger Lösch­was­ser­ver­sor­gung über meh­re­re Kilometer.

Gegen 7 Uhr wur­den die vier Feu­er­weh­ren des Pflicht­be­reichs Eben­see zu einem ange­nom­me­nen Wald­brand nahe der Berg­sta­ti­on der Feu­er­ko­gel-Seil­bahn alar­miert. Das Übungs­sze­na­rio: Ein aus­ge­dehn­ter Brand eines Lat­schen­fel­des in rund 1.600 Meter See­hö­he, zusätz­lich ein schwer erreich­ba­res Feu­er am benach­bar­ten Lang­wand­ko­gel, wel­ches durch Fun­ken­flug ent­facht wurde.

Auf­grund des “Scha­dens­aus­ma­ßes” wur­den rasch zusätz­li­che Kräf­te ange­for­dert: Soge­nann­te Feu­er­lösch- und Kata­stro­phen­hilfs­zü­ge (FKAT-Züge) aus dem Bezirk Gmun­den, der Wald­brand­stütz­punkt St. Aga­tha sowie zwei Poli­zei­hub­schrau­ber. Die Berg­ret­tung Eben­see unter­stütz­te beim Ein­satz in absturz­ge­fähr­de­tem Gelände.

Vom ASKÖ-Sport­platz Eben­see aus trans­por­tier­ten Hub­schrau­ber Per­so­nal und Gerät auf den Berg, dar­un­ter auch einen Lösch­was­ser­be­häl­ter. Für die Ver­sor­gung mit Lösch­was­ser errich­te­ten die Feu­er­wehr­zü­ge eine fast 4 Kilo­me­ter lan­ge Relais­lei­tung mit über 500 Höhen­me­tern – ein her­aus­for­dern­des Unter­fan­gen, das erfolg­reich umge­setzt wurde.

Nach sechs inten­si­ven Übungs­stun­den und einer Abschluss­be­spre­chung im Feu­er­wehr­haus Eben­see fiel das Fazit durch­wegs posi­tiv aus. Die Übungs­ver­ant­wort­li­chen und alle betei­lig­ten Orga­ni­sa­tio­nen zeig­ten sich mit dem Ablauf zufrieden.

Ins­ge­samt waren 227 Ein­satz­kräf­te mit 43 Fahr­zeu­gen beteiligt.