„Gree­tings from Ire­land“ heißt es zur­zeit für den 1. Auf­bau­lehr­gang der Tou­ris­mus­schu­len (HLT) Bad Ischl.

Die Klas­se ist mit der Eng­lisch-Lehr­kraft, Frau Mag.a Ste­fa­nie Laserer, in Dub­lin, um dort ein Prak­ti­kum in gas­tro­no­mi­schen Betrie­ben zu absol­vie­ren. Mög­lich macht dies ERAS­MUS+, ein Pro­gramm der EU, wel­ches den inter­na­tio­na­len Aus­tausch von Ler­nen­den und Leh­ren­den fördert.

Immer wie­der neh­men Schü­le­rin­nen und Schü­ler die­ses Pro­gramm in Anspruch, um im Aus­land Pra­xis­er­fah­rung zu sam­meln. Und die­se Auf­ent­hal­te sind ein vol­ler Erfolg. „Wir wur­den vom Per­so­nal-Team herz­lich auf­ge­nom­men und ich habe sehr schnell mei­nen eige­nen Arbeits­be­reich an der Rezep­ti­on bekom­men, für den ich ver­ant­wort­lich war. – Eine tol­le Erfah­rung“, erzählt Lena, die letz­ten Som­mer ihr Prak­ti­kum auf Sylt absol­vier­te. Auch Han­na, die wäh­rend ihres Prak­ti­kums in Süd­ti­rol in der Nähe von Meran arbei­te­te, kann einen Aus­lands­auf­ent­halt nur emp­feh­len: „Man lernt so viel, nicht nur für die Pra­xis, son­dern auch, wie man sich in ein Team ein­fügt, wie es ist, im Aus­land zu arbei­ten und nicht nur Urlaub zu machen.“ Han­na und Lena heben die freund­li­che Art, wie in den Betrie­ben mit Prak­ti­kan­tin­nen und Prak­ti­kan­ten umge­gan­gen wird, beson­ders her­vor. „Man war voll dabei und das Tolls­te war auch, dass wir bestimm­te Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten mit­ma­chen durf­ten. – Ich war zum Bei­spiel para­glei­ten. Ein Wahn­sinns­er­leb­nis“, schwärmt Han­na von ihrem Auf­ent­halt in Südtirol.

Die­se Begeis­te­rung haben auch die­ses Jahr wie­der eini­ge Schü­le­rin­nen und Schü­ler moti­viert, mit ERAS­MUS+ ins Aus­land zu gehen: eini­ge Jugend­li­chen haben Prak­ti­kums­stel­len in Deutsch­land, Frank­reich, Schweiz und sogar Island angenommen.

Dies ist sicher­lich ein gro­ßer Schritt für die Jugend­li­chen. Erleich­tert wird er durch die Hil­fe, die die Schu­le im Vor­feld anbie­tet, sowie durch die Zusi­che­rung, dass man sich bei Schwie­rig­kei­ten auch in den Feri­en an das Betreu­er­team wen­den kann.

Die­ser inter­na­tio­na­le Aus­tausch beschränkt sich jedoch nicht auf die Jugend­li­chen; für die Lehr­kräf­te eröff­net ERASMUS*ebenfalls neue Per­spek­ti­ven. Es wer­den Inten­siv-Sprach­kur­se für die Ver­bes­se­rung der Fremd­spra­chen­kennt­nis­se sowie inter­na­tio­na­le Schul­be­su­che zum Aus­tausch von päd­ago­gi­schen Kon­zep­ten ange­bo­ten. Die­ses Jahr war zum Bei­spiel eine Abord­nung einer spa­ni­schen Tou­ris­mus­schu­le bei der HLT in Bad Ischl zu Gast, um einen inten­si­ven Aus­tausch zwi­schen den bei­den Tou­ris­mus­schu­len anzuregen.

ERAS­MUS+ ist ein Kon­zept, das den inter­na­tio­na­len Aus­tausch von Wis­sen, Fer­tig­kei­ten und Kennt­nis­sen för­dert – Fähig­kei­ten, die wir in der Zukunft sicher brau­chen werden.