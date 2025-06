In einem fei­er­li­chen Fest­akt im “Stei­ner­nen Saal” des Land­hau­ses über­reich­te am 26.5.2025 Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer, im Bei­sein von zahl­rei­chen Ehren­gäs­ten aus Poli­tik und Ver­wal­tung, Lan­des­aus­zeich­nun­gen für beson­de­re Ver­diens­te um das Land Ober­ös­ter­reich und für jahr­lan­ge, frei­wil­li­ge Tätig­keit unter ande­rem auch an Was­ser­ret­tungs­mit­glie­der aus dem Salzkammergut.

Das gol­de­ne Ver­dienst­zei­chen des Lan­des Ober­ös­ter­reich erhielt Dr. Gerald Ber­ger für sein fast 25-jäh­ri­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment als Ein­satz­kraft, Aus­bild­ner bis hin zur Lei­tung der Wasserrettung!

Dr. Ber­ger kam Ende 1999 als Fach­arzt für Unfall­chir­ur­gie nach Bad Ischl.

Seit 2001 enga­gier­te er sich in der Was­ser­ret­tung, absol­vier­te die Aus­bil­dun­gen zum Tauch­leh­rer, Ret­tungs­schwimm­leh­rer, Nau­tik­in­struk­tor und Aus­bild­ner für Wildwasser.

Als Lan­des- und Bun­des­re­fe­rent eta­blier­te er den Fach­be­reich Wild­was­ser als neue Aus­bil­dungs­schie­ne in der Öster­rei­chi­schen Wasserrettung.

Er ist Mit­glied in den Prü­fungs­kom­mis­sio­nen für Wild­was­ser und Rettungsschwimmen.

Seit 2012 ist er Vize­prä­si­dent in der Bun­des­lei­tung und seit 2015 Lan­des­lei­ter der ÖWR in OÖ.

Wei­ters erhielten:

SIL­BER­NES VER­DIENST­ZEI­CHEN DES LAN­DES OBERÖSTERREICH

Peter PUN­TI­GAM – Lan­des­re­fe­rent für IT, Orts­stel­len­lei­ter Bad Goisern

VER­DIENST­ME­DAIL­LE DES LAN­DES OBERÖSTERREICH

Ing. Jochen BRUN­NER – Abschnitts­lei­ter Salzkammergut

OÖ. RET­TUNGS-DIENST­ME­DAIL­LE IN GOLD (50-jäh­ri­ge Tätigkeit)

Dipl.-Päd. Die­ter GAMS­JÄ­GER (OS Hallstatt)

OÖ. RET­TUNGS-DIENST­ME­DAIL­LE IN SIL­BER (40-jäh­ri­ge Tätigkeit)

Klaus LAHN­STEI­NER (OS Ebensee)

Peter PUN­TI­GAM (OS Bad Goisern)

OÖ. RET­TUNGS-DIENST­ME­DAIL­LE IN BRON­ZE (25-jäh­ri­ge Tätigkeit)

Anni KIE­NES­BER­GER (OS Bad Goisern)

Hel­ga PUCHER (OS Ebensee)

Simo­ne RAMP (OS Ebensee)

„Dan­ke für euren uner­müd­li­chen Ein­satz, Euer Enga­ge­ment ist nicht selbst­ver­ständ­lich – und wird auch nie als das ange­se­hen.“ Mit die­sen Wor­ten bedank­te sich Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer in sei­ner Rede bei allen Mit­glie­dern der Was­ser­ret­tung und auch deren Fami­li­en- und Freun­des­kreis, die mit ihrer Unter­stüt­zung eine sol­che lang­jäh­ri­ge und ver­ant­wor­tungs­vol­le Tätig­keit ermöglichen.

Lan­des­lei­ter Dr. Gerald Ber­ger hielt in sei­ner Rede fest, wie wich­tig die Aner­ken­nung der ehren­amt­li­chen Arbeit durch die Gesell­schaft und auch die Dank­bar­keit von Betrof­fe­nen nach einem erfolg­rei­chen Ret­tungs­ein­satz als Moti­va­ti­on für die Mit­glie­der ist. Er dank­te Lan­des­haupt­mann Stel­zer für die bis­he­ri­ge Unter­stüt­zung, füg­te aber auch an, dass das Ehren­amt durch den gesell­schaft­li­chen Wan­del und durch ver­mehr­te Ver­wal­tungs­auf­ga­ben vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen steht, die nur gemein­sam gelöst wer­den kön­nen, um die Frei­wil­lig­keit struk­tu­rell auch in der Zukunft zu sichern.