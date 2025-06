Die Schul­ge­mein­schaft des BG/BRG Bad Ischl lädt heu­er wie­der am Mitt­woch, 2. Juli 2025, ab 12:00 ganz herz­lich zum Schul­fest ein.

Die­ses Jahr neu im Pro­gramm ist ein Vol­ley­ball­tur­nier, wo Schüler:innen und Lehrer:innen gegen­ein­an­der antre­ten. Natür­lich gibt es auch wie­der die gewohn­ten Pro­gramm­punk­te für Alt und Jung: Turn­vor­füh­run­gen, eine Spie­le-Ral­lye sowie eine Schmink­sta­ti­on und eine Schüler:innendisco ver­spre­chen einen kurz­wei­li­gen Nachmittag.

Für die Ver­pfle­gung sor­gen eini­ge Klas­sen mit Kuchen, Piz­za, Waf­feln, Limo­na­den, Veggie und Eis. Der Eltern­ver­ein freut sich über hung­ri­ge Gäs­te am Bos­na­stand, wo die Snacks in Hawel­ka Culi­na­ri­ums Food­trai­ler beson­ders gut schmecken.

Schüler:innen, Eltern und Lehrer:innen freu­en sich auf regen Besuch und wün­schen einen ver­gnüg­li­chen Nach­mit­tag am Gelän­de des Gym­na­si­ums Bad Ischl!