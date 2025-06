Wie aus der Lions Renn­lei­tung ver­lau­tet, kom­men fast täg­lich neue Anmel­dun­gen aus der gan­zen Welt her­ein, die Enten­teams schi­cken aber auch Fotos vom Trai­ning und der Vor­be­rei­tung. So wur­de das deut­sche Team, das fast aus­schließ­lich aus Mit­glie­dern des Clubs Enten­hau­sen 05 besteht, extra in Ber­lin von höchs­ten Wür­den­trä­gern emp­fan­gen und aus­ge­stat­tet! Gemel­det sind auch schon His Majesty’s Roy­al Ducks (das Enten­re­gi­ment des bri­ti­schen Königs) und aus Paris Les Canards Déchaî­nés, wie Enten­prä­si­dent Jean Pas­cal Canard à l’Orange mit­ge­teilt hat.

Ab Ende nächs­ter Woche wird es in Bad Ischl Start­num­mern (= Enten­lo­se) zu kau­fen geben: bei der Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik, im Tou­ris­mus­bü­ro (Trink­hal­le), bei Lions­mit­glie­dern und am 20. und 27. Juni auch am Isch­ler Wochen­markt. Der Lions Club dankt jetzt schon allen Spon­so­ren ganz herz­lich und hofft auf reges Inter­es­se sei­tens der Bevölkerung!