Nahe­zu jeder Mensch schreibt auf einer PC-Tas­ta­tur und vie­le pla­gen sich dabei, weil sie das 10-Fin­ger-Sys­tem nicht beherr­schen. Des­halb erscheint es sinn­voll, schon früh mit dem Erler­nen des rich­ti­gen Tip­pens zu begin­nen. Mit neu­en Lern­me­tho­den wird im WIFI Bad Ischl das 10-Fin­ger-Sys­tem Kin­dern und Jugend­li­chen in weni­gen Stun­den bei­gebracht. Ter­min: 1. bis 4.9.2025 (Mo bis Do, 13–15 Uhr)

Der Wech­sel von der Volks­schu­le in die Neue Mit­tel­schu­le oder ins Gym­na­si­um wird, was die Kom­pe­tenz der eng­li­schen Spra­che betrifft, häu­fig mit Zwei­fel beglei­tet. Als Vor­be­rei­tung auf die 1. Klas­se NMS oder Gym dient ein WIFI-Kurs, der den Kin­dern Sicher­heit gibt und den Start in die neue Schul­klas­se erleich­tert. Ter­min: 18.8. bis 21.8.2025 (Mo bis Do, 8–12:15 Uhr). Infos unter T 05–7000-5300, Fr. Egger-Sydler.