In Hall­statt wur­den bei Aus­gra­bun­gen rund 1.000 Fun­de aus ver­schie­de­nen Epo­chen ent­deckt. Ein High­light: 7.500 Jah­re alte Werk­zeu­ge und Kera­mik – die ältes­ten Besied­lungs­spu­ren des Ortes. Sie zei­gen, dass schon frü­he Bau­ern wegen des Sal­zes ins Salz­kam­mer­gut kamen.

Bei Aus­gra­bungs­ar­bei­ten am Grund­stück der Fami­lie Koc­sar-Rie­zin­ger in der See­stra­ße in Hall­statt Ort wur­den bedeu­ten­de archäo­lo­gi­sche Schich­ten frei­ge­legt: mit­tel­al­ter­li­che Ter­ras­sie­rungs­mau­ern, eine römi­sche Brand­schicht mit Mün­zen, Zie­geln und Gefäß­frag­men­ten sowie bis zu einem Meter mäch­ti­ge Schich­ten aus der Latène­zeit (Jün­ge­re Eisen­zeit). Rund 1.000 Fund­ob­jek­te aus ver­schie­de­nen Zeit­epo­chen konn­ten jüngst gebor­gen werden.



Gra­bung Rie­zin­ger 2025 — Brand­schich­ten

© NHM Wien/Kayleigh Saunderson

Den Archäolog*innen des NHM Wien gelang auch ein spek­ta­ku­lä­rer Fund: Unter einem prä­his­to­ri­schen Fels­sturz kamen neo­li­thi­sche Schuh­leis­ten­keil­frag­men­te, Klin­gen, Tier­kno­chen und Kera­mik zum Vor­schein – etwa 7.500 Jah­re alt. Es han­delt sich dabei um die bis­lang ältes­ten bekann­ten Spu­ren in Hall­statt, die bewei­sen, dass der Ort schon deut­lich frü­her besie­delt war als bis­her ange­nom­men. Schon die ers­ten Bau­ern und Vieh­züch­ter mit sess­haf­ter Lebens­wei­se, die ab 5.600 v. Chr. erst­mals in Mit­tel­eu­ro­pa auf­tauch­ten, dran­gen – über die Flüs­se wie die Traun kom­mend – bis tief ins Salz­kam­mer­gut nach Hall­statt vor. Grund dafür waren wahr­schein­lich die Salzvorkommen.





Am Diens­tag, dem 12. August 2025 prä­sen­tie­ren das NHM Wien gemein­sam mit dem Muse­al­ver­ein Hall­statt, der Gemein­de und dem UNESCO Welt­erbe­ma­nage­ment die Ergeb­nis­se der Gra­bung — und zwar ab 18:00 Uhr am Vor­platz des Muse­ums Hall­statt (See­stra­ße 56, 4830 Hallstatt).



Schneid­ge­rä­te aus ver­schie­de­nen Feu­er­stei­nen, frü­he Jung­stein­zeit, 6. Jahr­tau­send vor Chris­tus

© NHM Wien/Andreas W. Rausch

Hall­statt, das einer euro­päi­schen Kul­tur­epo­che (800–450 v. Chr.) sei­nen Namen gab, ist ein wich­ti­ger archäo­lo­gi­scher Hot­spot, nicht nur mit dem bedeu­ten­den Grä­ber­feld im Salz­berg­tal und den span­nen­den Fun­den im Salz­berg­werk, son­dern auch im Ort selbst.



Das Natur­his­to­ri­sche Muse­um Wien forscht in enger Koope­ra­ti­on mit der Sali­nen Aus­tria AG und der Salz­wel­ten GmbH sowie der Gemein­de und dem Muse­al­ver­ein seit über 100 Jah­ren in Hallstatt.





Seit eini­gen Jah­ren beglei­ten Archäolog*innen des NHM Wien in Abstim­mung mit dem Bun­des­denk­mal­amt und dem UNESCO Welt­erbe­ma­nage­ment Hall­statt-Dach­stein/­Salz­kam­mer­gut ver­schie­de­ne Bau­maß­nah­men, wie nun auch am Grund­stück der Fami­lie Koc­sar-Rie­zin­ger, wo am Nach­bar­grund­stück bereits 1991 gegra­ben wur­de.



Die Aus­gra­bung konn­te dan­kens­wer­ter­wei­se mit Unter­stüt­zung der Grund­stücks­ei­gen­tü­mer, der aus­füh­ren­den Bau­fir­ma und mit einer För­de­rung des Bun­des­denk­mal­am­tes durch­ge­führt werden.