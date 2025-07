Ein fol­gen­schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der B1 Wie­ner Stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Pön­dorf hat am Mitt­woch­abend drei Ver­letz­te gefor­dert. Zwei Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten im Kreuzungsbereich.

Am 23. Juli 2025 gegen 18:05 Uhr war ein 66-jäh­ri­ger Pkw-Len­ker aus dem Bezirk Vöck­la­bruck auf der B1 in Fahrt­rich­tung Straß­wal­chen unter­wegs. Zur glei­chen Zeit fuhr ein 74-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Brau­nau am Inn mit sei­nem Pkw – am Bei­fah­rer­sitz sei­ne 71-jäh­ri­ge Ehe­frau – in Rich­tung Frankenmarkt.

Auf Höhe der Kreu­zung mit dem Güter­weg Ober­schwand bog der 74-Jäh­ri­ge nach links ab, dürf­te dabei aber das ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeug des 66-Jäh­ri­gen über­se­hen haben. Es kam zu einem hef­ti­gen Frontalzusammenstoß.

Alle drei Betei­lig­ten erlit­ten Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Sie wur­den vom Not­arzt, vom Ret­tungs­dienst sowie vom Team des Not­arzt­hub­schrau­bers Chris­to­pho­rus 6 an der Unfall­stel­le erst­ver­sorgt und anschlie­ßend in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser gebracht.

Quel­le: LPD OÖ