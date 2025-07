Linz/Regau — Die neu beschlos­se­nen EU-Vor­ga­ben zur Reduk­ti­on indus­tri­el­ler Emis­sio­nen ab dem Jahr 2030 sor­gen für Unru­he in der Land­wirt­schaft. Beson­ders die Tier­hal­ter, vor allem in der Schwei­ne- und Geflü­gel­pro­duk­ti­on, sehen sich mit mas­si­ven Her­aus­for­de­run­gen kon­fron­tiert. Zu die­sen Vor­ga­ben äußert sich DI Dr. Arthur Kro­is­mayr aus Regau, Obmann der Frei­en Bau­ern Ober­ös­ter­reich, in schar­fer Form.

„Es ist ein wei­te­res Bei­spiel für Gold­pla­ting in der öster­rei­chi­schen Land­wirt­schaft. Die EU geht mit einer Voll­gas­stra­te­gie gegen den Kli­ma­wan­del vor, ohne die rea­len Aus­wir­kun­gen auf die land­wirt­schaft­li­chen Betrie­be zu berück­sich­ti­gen. Die neu­en Vor­ga­ben zur Emis­si­ons­re­du­zie­rung wer­den vie­le land­wirt­schaft­li­che Betrie­be in Ober­ös­ter­reich und ganz Öster­reich an ihre finan­zi­el­len Gren­zen brin­gen“, so Kroismayr.

Laut den neu­en EU-Vor­ga­ben müs­sen vie­le Betrie­be, ins­be­son­de­re grö­ße­re, ihre Stal­lun­gen auf den neu­es­ten tech­ni­schen Stand brin­gen. Dies ist mit enor­men Kos­ten ver­bun­den, die vie­le Betrie­be schlicht nicht auf­brin­gen kön­nen. „Der Wahn­sinn geht wei­ter: Nach der Rena­tu­rie­rungs­ver­ord­nung, den Belas­tun­gen durch die über­zo­ge­nen Tier­wohl­kam­pa­gnen des Han­dels, über­bor­den­de Büro­kra­tie und Über­re­gu­lie­rung und den Debat­ten um CO2-Emis­sio­nen in der Land­wirt­schaft kommt nun die nächs­te gro­ße Hür­de. Wie sol­len unse­re Bau­ern unter die­sen Bedin­gun­gen wei­ter­hin arbeiten?“

Die Frei­en Bau­ern Ober­ös­ter­reich war­nen davor, dass gera­de im Bereich der Schwei­ne- und Geflü­gel­pro­duk­ti­on ein dras­ti­scher Rück­gang der Inlands­pro­duk­ti­on bevor­steht. Vie­le Betrie­be könn­ten gezwun­gen wer­den, ihre Tier­be­stän­de dras­tisch zu redu­zie­ren oder gar ihre Pro­duk­ti­on kom­plett einzustellen.

„Was wir hier erle­ben, ist ein EU-Wahn­sinn, der unse­re Bau­ern zu einem Punkt führt, an dem sie nicht mehr wei­ter­wis­sen. Statt die Land­wirt­schaft zu för­dern und zu unter­stüt­zen, wird sie wei­ter­hin mit über­zo­ge­nen und unaus­ge­wo­ge­nen Auf­la­gen stran­gu­liert. Wo bleibt hier die Dif­fe­ren­zie­rung für klei­ne­re bäu­er­li­che Betrie­be?“, fragt Kro­is­mayr abschließend.

Die Frei­en Bau­ern Ober­ös­ter­reich for­dern eine Rück­kehr zu einer rea­lis­ti­sche­ren und aus­ge­wo­ge­ne­ren Land­wirt­schafts­po­li­tik, die den Bedürf­nis­sen der Bau­ern und der regio­na­len Ver­sor­gung gerecht wird. „Wir dür­fen nicht zulas­sen, dass die Land­wirt­schaft von büro­kra­ti­schen Hür­den und unrea­lis­ti­schen Vor­ga­ben zer­stört wird“, so Kro­is­mayr abschließend.