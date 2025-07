Auf der B152 See­lei­ten­stra­ße in Stein­bach am Atter­see ist am Frei­tag­nach­mit­tag ein Fuß­gän­ger von einem Auto erfasst und ver­letzt worden.

Der Unfall ereig­ne­te sich am 25. Juli 2025 am Nach­mit­tag. Ein 30-jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus dem Bezirk Gries­kir­chen war mit sei­nem PKW von See­wal­chen kom­mend in Rich­tung Wei­ßen­bach unter­wegs, als ein 83-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck plötz­lich die Stra­ße über­que­ren woll­te. Der Pen­sio­nist soll von der See­sei­te kom­mend unver­mit­telt die Fahr­bahn betre­ten haben.

Trotz eines sofort ein­ge­lei­te­ten Brems- und Aus­weich­ma­nö­vers konn­te der Len­ker den Zusam­men­stoß nicht mehr ver­hin­dern. Der 83-Jäh­ri­ge wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Der Auto­fah­rer sowie sei­ne Mit­fah­rer blie­ben unverletzt.

Quel­le: LPD OÖ