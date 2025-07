Ein Vor­fall am Lang­bath­see in Eben­see, bei dem ein Mann im Jän­ner die­sen Jah­res mit einer täu­schend ech­ten Soft­gun meh­re­re Schüs­se abgab, hat­te den Ein­satz der Poli­zei zur Fol­ge. Da sich eine Zeu­gin bedroht fühl­te, wur­de ein Groß­ein­satz aus­ge­löst. Das Lan­des­ver­wal­tungs­ge­richt Ober­ös­ter­reich hat nun ent­schie­den, dass der Mann die Ein­satz­kos­ten in Höhe von 1.020 Euro tra­gen muss.

Täuschend echte Waffe löste Polizeieinsatz aus

Im Bereich des Park­plat­zes beim Lang­bath­see hat­te ein Mann am 24. Jän­ner 2025 mit einer Soft­gun geschos­sen, die einer ech­ten Faust­feu­er­waf­fe täu­schend ähn­lich sah. Eine Zeu­gin fühl­te sich durch die Schüs­se ver­un­si­chert und alar­mier­te die Poli­zei. Da der Mann beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te nicht mehr vor Ort war, wur­de eine Fahn­dung ein­ge­lei­tet. Schließ­lich konn­te er an sei­ner Wohn­adres­se ange­trof­fen und die Waf­fe sicher­ge­stellt wer­den. Die Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den setz­te dem Mann dar­auf­hin die Kos­ten für den Poli­zei­ein­satz auf­grund einer vor­sätz­lich aus­ge­lös­ten Not­mel­dung fest.

Gericht bestätigt Vorsatz und Kostenersatzpflicht

Der Mann bestritt in sei­ner Beschwer­de die Vor­wür­fe und argu­men­tier­te, er habe sich unauf­fäl­lig ver­hal­ten und sei sich kei­ner Gefahr bewusst gewe­sen. Das Lan­des­ver­wal­tungs­ge­richt sah das anders: Wer mit einer täu­schend ech­ten Waf­fe an einem öffent­li­chen Ort Schüs­se abgibt, muss ernst­lich damit rech­nen, einen Poli­zei­ein­satz aus­zu­lö­sen – unab­hän­gig davon, ob ande­re Per­so­nen kon­kret wahr­ge­nom­men wur­den. Auf­grund die­ses soge­nann­ten Even­tu­al­vor­sat­zes sei die Kos­ten­pflicht gerecht­fer­tigt. Das Ver­hal­ten des Man­nes erfül­le damit die Kri­te­ri­en für das vor­sätz­li­che Aus­lö­sen einer Not­mel­dung nach dem Sicher­heits­po­li­zei­ge­setz, so das Lan­des­ver­wal­tungs­reicht Ober­ös­ter­reich in einer Pressemitteilung.