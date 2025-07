Ein miss­glück­tes Über­hol­ma­nö­ver hat am Frei­tag­vor­mit­tag in Fran­ken­burg am Haus­ruck zu einem schwe­ren Motor­rad­un­fall geführt.

Der Unfall ereig­ne­te sich am 25. Juli 2025 auf der L509 Fran­ken­bur­ger Stra­ße. Ein 33-jäh­ri­ger LKW-Len­ker aus Wels war in Fahrt­rich­tung Fran­ken­burg unter­wegs und woll­te nach links in Rich­tung Außer­hör­ger­steig abbie­gen. Hin­ter ihm fuhr ein 66-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer – ein in Bel­gi­en leben­der Österreicher.

Der Motor­rad­len­ker über­sah offen­bar das geplan­te Abbie­gen des LKWs und setz­te zum Über­ho­len an. Obwohl der LKW-Fah­rer den Über­hol­ver­such recht­zei­tig bemerk­te und das Abbie­gen abbrach, kam der Biker den­noch zu Sturz – ohne dass es zu einer Kol­li­si­on der Fahr­zeu­ge kam.

Der 66-Jäh­ri­ge erlitt dabei schwe­re Ver­let­zun­gen und wur­de mit der Ret­tung ins Kran­ken­haus gebracht.

Quel­le: LPD OÖ