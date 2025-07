Ein gemel­de­ter Brand bei einer Tank­stel­le in Bad Ischl sorg­te Diens­tag­mit­tag für Groß­alarm. Vor Ort stell­te sich jedoch her­aus, dass es sich um ein in Brand gera­te­nes Quad auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te handelte.

Großalarm nach unklarer Einsatzmeldung

Am Diens­tag, dem 30. Juli 2025, wur­den um 13:36 Uhr neun der zehn Feu­er­wehr­ein­hei­ten in Bad Ischl zu einem ver­meint­li­chen Brand bei einer Tank­stel­le in der Salz­bur­ger Stra­ße alar­miert. Die Ein­satz­mel­dung lau­te­te: „Brand Tank­stel­le, unkla­re Lage“ – eine Situa­ti­on, die poten­zi­ell lebens­ge­fähr­lich sein kann und daher zu einem umfas­sen­den Feu­er­wehr­ein­satz führte.

Brand auf Parallelstraße rasch gelöscht

Bereits kurz nach dem Ein­tref­fen der ers­ten Ein­satz­kräf­te konn­te Ent­war­nung gege­ben wer­den. Der Anru­fer hat­te einen Brand in der Nähe der Tank­stel­le gemel­det, tat­säch­lich befand sich die Ein­satz­stel­le jedoch auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te im Pfann­meis­ter­weg. Dort hat­te ein Quad Feu­er gefan­gen und eine star­ke Rauch­ent­wick­lung verursacht.

Die Besat­zung des Lösch­fahr­zeugs „Tank Pfandl“ konn­te den Fahr­zeug­brand rasch unter Kon­trol­le brin­gen und löschen. Die zahl­rei­chen wei­te­ren alar­mier­ten Ein­hei­ten konn­ten dar­auf­hin wie­der in ihre Gerä­te­häu­ser ein­rü­cke, berich­tet die Feu­er­wehr Bad Ischl.