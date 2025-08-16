Am Mitt­woch­vor­mit­tag kam es am Buch­berg im Bezirk Vöck­la­bruck zu einem schwe­ren Arbeits­un­fall. Ein 16-Jäh­ri­ger wur­de dabei so schwer ver­letzt, dass er per Hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus gebracht wer­den musste.

Unfall bei Forstarbeiten

Der Jugend­li­che war am Buch­berg im Grenz­be­reich der Gemein­den St. Geor­gen im Atter­gau, Atter­see am Atter­see und Berg im Atter­gau mit einer Motor­sä­ge beschäf­tigt. Gegen 9:40 Uhr ereig­ne­te sich das Unglück: Der 16-Jäh­ri­ge schnitt sich mit der Motor­sä­ge ins Gesicht.

Hubschraubereinsatz notwendig

Auf­grund der Schwe­re der Ver­let­zun­gen wur­de der Bursch nach der Erst­ver­sor­gung per Not­arzt­hub­schrau­ber in das Lan­des­kran­ken­haus Salz­burg geflogen.

Ermittlungen laufen

Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen zu den genau­en Umstän­den des Unfalls aufgenommen.

Quel­le: LPD OÖ