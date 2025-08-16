Am Mittwochvormittag kam es am Buchberg im Bezirk Vöcklabruck zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 16-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Unfall bei Forstarbeiten
Der Jugendliche war am Buchberg im Grenzbereich der Gemeinden St. Georgen im Attergau, Attersee am Attersee und Berg im Attergau mit einer Motorsäge beschäftigt. Gegen 9:40 Uhr ereignete sich das Unglück: Der 16-Jährige schnitt sich mit der Motorsäge ins Gesicht.
Hubschraubereinsatz notwendig
Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Bursch nach der Erstversorgung per Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.
Ermittlungen laufen
Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.
Quelle: LPD OÖ
