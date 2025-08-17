In Ottnang am Hausruck kam es am Freitag zu einer gefährlichen Flucht vor der Polizei. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck verlor dabei die Kontrolle über sein Leichtmotorrad und stürzte.
Flucht vor Polizeistreife
Am 22. August 2025 gegen 15 Uhr beobachteten zwei Polizisten den Verkehr auf der Attnanger Straße in Ottnang am Hausruck. Ein 17-jähriger Motorradlenker fuhr dabei direkt auf die Beamten zu. Als er sie bemerkte, ergriff er die Flucht.
Riskante Fahrweise und Sturz
Der Jugendliche fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf Gemeindestraßen und schnitt dabei gefährlich Kurven. Schließlich verlor er die Kontrolle über das Motorrad, leitete eine Vollbremsung ein und stürzte über einen rund zehn Zentimeter hohen, abgeschrägten Randstein in eine angrenzende Wiese.
Motiv der Flucht
Als Grund für sein Verhalten gab der 17-Jährige an, dass er gerade den Führerschein mache und Angst gehabt habe, diesen wieder zu verlieren. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.
Quelle LPD OÖ
