In Ott­nang am Haus­ruck kam es am Frei­tag zu einer gefähr­li­chen Flucht vor der Poli­zei. Ein 17-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ver­lor dabei die Kon­trol­le über sein Leicht­mo­tor­rad und stürzte.

Flucht vor Polizeistreife

Am 22. August 2025 gegen 15 Uhr beob­ach­te­ten zwei Poli­zis­ten den Ver­kehr auf der Att­nan­ger Stra­ße in Ott­nang am Haus­ruck. Ein 17-jäh­ri­ger Motor­rad­len­ker fuhr dabei direkt auf die Beam­ten zu. Als er sie bemerk­te, ergriff er die Flucht.

Riskante Fahrweise und Sturz

Der Jugend­li­che fuhr mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit auf Gemein­de­stra­ßen und schnitt dabei gefähr­lich Kur­ven. Schließ­lich ver­lor er die Kon­trol­le über das Motor­rad, lei­te­te eine Voll­brem­sung ein und stürz­te über einen rund zehn Zen­ti­me­ter hohen, abge­schräg­ten Rand­stein in eine angren­zen­de Wiese.

Motiv der Flucht

Als Grund für sein Ver­hal­ten gab der 17-Jäh­ri­ge an, dass er gera­de den Füh­rer­schein mache und Angst gehabt habe, die­sen wie­der zu ver­lie­ren. Er wird der Bezirks­haupt­mann­schaft Vöck­la­bruck angezeigt.

Quel­le LPD OÖ