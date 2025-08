Sonn­tag, 10. August 2025, 20:00 Uhr

Orgel­kon­zert Heri­bert METZGER

Pro­gramm: Wer­ke Anton Bruck­ners, sei­nes Leh­rers und sei­ner Schüler

Heri­bert Metz­ger wur­de in Wien gebo­ren. Sei­ne Aus­bil­dung im Kon­zert­fach Orgel erhielt er bei Alo­is Forer an der Musikhoch­schule in Wien. An den Uni­ver­si­tä­ten Wien und Salz­burg stu­dier­te er Musik­wis­sen­schaft und Kunst­ge­schich­te und pro­mo­vier­te bei Wal­ter Gerstenberg.

Bei inter­na­tio­na­len Wett­be­wer­ben aus­ge­zeich­net (ins­be­son­de­re mit dem 1. Preis beim Johann-Sebas­ti­an-Bach-Wett­be­werb in Leip­zig 1972), übt Metz­ger eine rege Konzert­tätigkeit aus, die ihn in vie­le Län­der Euro­pas, nach Kana­da, nach Korea und ins Sul­ta­nat Oman führ­te. Auch mit CD-Auf­nah­men ist er an die Öffent­lichkeit getreten.

Seit 1975 lehr­te er am Mozar­te­um in Salz­burg, von 1988 bis 2019 hat­te er hier eine Pro­fes­sur für Orgel und Orgel­im­pro­vi­sa­ti­on inne.

Heri­bert Metz­ger hält Kur­se und Semi­na­re für Musikhoch­schulen und Som­mer­aka­de­mien und wirkt als Juror bei natio­na­len und internationa­len Orgelwettbewerben.

Von 2005 bis 2022 war er Dom­or­ga­nist in Salzburg.