In Hallstatt hat sich am Samstag ein Kletterer bei der Sanierung einer Kletterroute verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in eine Klinik geflogen.
“Ein 23-Jähriger aus der Steiermark und sein Seilpartner begingen am 09. August 2025 eine Klettertour am sogenannten Grünberg nahe des Wiesberghauses im Gemeindegebiet von Hallstatt.
Die erfahrenen Kletterer waren der Tour entsprechend ausgerüstet. Sie wollten eine alte Kletterroute sanieren und fixe Zwischensicherungen anbringen. In der zweiten Seillänge bohrte der 23-Jährige zur Anbringung einer Zwischensicherung einen Bohrhacken. Als er das Loch gebohrt hatte, fixierte er eine Sicherung an der Bohrmaschine und belastete kurz diese Sicherung.
Die Bohrmaschine löste sich und der Kletterer stürzte etwa 15 bis 20 Meter in das Sicherungsseil. Dabei verletzte er sich und wurde von seinem Kletterpartner an den Wandfuß abgelassen. Die Gruppe stieg noch zum nahegelegenen Wiesberghaus ab und setzte dort einen Notruf ab.
Anschließend wurde der 23-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Martin 1 in die Klinik Diakonissen Schladming geflogen.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
