In Hall­statt hat sich am Sams­tag ein Klet­te­rer bei der Sanie­rung einer Klet­ter­rou­te ver­letzt. Er wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in eine Kli­nik geflogen.

“Ein 23-Jäh­ri­ger aus der Stei­er­mark und sein Seil­part­ner begin­gen am 09. August 2025 eine Klet­ter­tour am soge­nann­ten Grün­berg nahe des Wies­berg­hau­ses im Gemein­de­ge­biet von Hallstatt.

Die erfah­re­nen Klet­te­rer waren der Tour ent­spre­chend aus­ge­rüs­tet. Sie woll­ten eine alte Klet­ter­rou­te sanie­ren und fixe Zwi­schen­si­che­run­gen anbrin­gen. In der zwei­ten Seil­län­ge bohr­te der 23-Jäh­ri­ge zur Anbrin­gung einer Zwi­schen­si­che­rung einen Bohr­ha­cken. Als er das Loch gebohrt hat­te, fixier­te er eine Siche­rung an der Bohr­ma­schi­ne und belas­te­te kurz die­se Sicherung.

Die Bohr­ma­schi­ne lös­te sich und der Klet­te­rer stürz­te etwa 15 bis 20 Meter in das Siche­rungs­seil. Dabei ver­letz­te er sich und wur­de von sei­nem Klet­ter­part­ner an den Wand­fuß abge­las­sen. Die Grup­pe stieg noch zum nahe­ge­le­ge­nen Wies­berg­haus ab und setz­te dort einen Not­ruf ab.

Anschlie­ßend wur­de der 23-Jäh­ri­ge mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 1 in die Kli­nik Dia­ko­nis­sen Schlad­ming geflo­gen.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung