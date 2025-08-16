Pkw überschlägt sich in Bad Ischl – Lenker kann sich selbst befreien

In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sams­tags kam es in Bad Ischl zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein Pkw über­schlug sich auf der Salz­bur­ger Stra­ße, der Fah­rer konn­te sich jedoch selbst­stän­dig aus dem Fahr­zeug befreien.

Alarmierung in den Nachtstunden

Am 16. August 2025 gegen 03:53 Uhr wur­den die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl und die Feu­er­wehr Pfandl zu einem Ver­kehrs­un­fall in die Salz­bur­ger Stra­ße alar­miert. Die Erst­mel­dung lau­te­te, dass sich ein Auto über­schla­gen habe und der Len­ker noch im Fahr­zeug ein­ge­schlos­sen sei.

Fahrer bereits außerhalb des Wagens

Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te konn­te jedoch rasch Ent­war­nung gege­ben wer­den: Der Fah­rer hat­te das auf der Sei­te lie­gen­de, völ­lig beschä­dig­te Fahr­zeug bereits selbst­stän­dig ver­las­sen. Er wur­de vom Roten Kreuz erstversorgt.

Fahrzeugbergung und Aufräumarbeiten

Die Feu­er­wehr stell­te den Pkw mit­hil­fe eines Krans wie­der auf die Räder und über­gab ihn anschlie­ßend an ein Abschlepp­un­ter­neh­men. Nach der Rei­ni­gung der Fahr­bahn konn­ten die Ein­satz­kräf­te wie­der einrücken.

Einsatzkräfte vor Ort

Im Ein­satz stan­den die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, die Feu­er­wehr Pfandl, das Rote Kreuz, eine Poli­zei­strei­fe sowie ein Abschleppdienst.

Quel­le: FF Bad Ischl