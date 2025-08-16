Pkw überschlägt sich in Bad Ischl – Lenker kann sich selbst befreien
In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es in Bad Ischl zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw überschlug sich auf der Salzburger Straße, der Fahrer konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.
Alarmierung in den Nachtstunden
Am 16. August 2025 gegen 03:53 Uhr wurden die Hauptfeuerwache Bad Ischl und die Feuerwehr Pfandl zu einem Verkehrsunfall in die Salzburger Straße alarmiert. Die Erstmeldung lautete, dass sich ein Auto überschlagen habe und der Lenker noch im Fahrzeug eingeschlossen sei.
Fahrer bereits außerhalb des Wagens
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Der Fahrer hatte das auf der Seite liegende, völlig beschädigte Fahrzeug bereits selbstständig verlassen. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt.
Fahrzeugbergung und Aufräumarbeiten
Die Feuerwehr stellte den Pkw mithilfe eines Krans wieder auf die Räder und übergab ihn anschließend an ein Abschleppunternehmen. Nach der Reinigung der Fahrbahn konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.
Einsatzkräfte vor Ort
Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Bad Ischl, die Feuerwehr Pfandl, das Rote Kreuz, eine Polizeistreife sowie ein Abschleppdienst.
Quelle: FF Bad Ischl
