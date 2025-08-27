Traditionell bildet der Knirpslauf den Auftakt für die Laufveranstaltung in Ebensee. Ab 10 Uhr gibt es am Fuße des Brunnkogels Läufe für alle Altersgruppen und einen Hobby-Lauf rund um den Vorderen Langbathsee. Den Höhepunkt bildet der Hauptlauf mit Start um 11:45 Uhr rund um beide Langbathseen (7,2 km). Für alle Teilnehmer:innen gibt es nach dem Zieleinlauf die Langbathseelauf-Medaille. Die Siegerehrung ist ab 14 Uhr im Festzelt. Der Veranstalter weist darauf hin, dass seit Jahresanfang die Parkplätze am Langbathsee gebührenpflichtig sind.
Anmeldungen bzw. Infos unter www.langbathseelauf.at.
