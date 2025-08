Mit einem Feu­er­werk aus Musik, Humor, Gra­tu­la­tio­nen ohne Ende und 100% Unter­hal­tungs­wert fei­er­te der legen­dä­re Karl Baum­gart­ner, ali­as “Gau­di­max, Agip­karl, Mess­ner Karl und und und” sein 50 jäh­ri­ges Büh­nen­ju­bi­lä­um am Frei­tag 1.8.2025 im Eventstadl der Hoi­din­ger Most­schen­ke bei Fam. Ste­fa­nie und Domi­nik Spitz­bart. Der Eventstadl war bis auf den letz­ten Platz aus­ver­kauft und ab 18:00 Uhr brach­ten die aus Rund­funk und Fern­se­hen bekann­ten „INN­KREIS­BUAM“ das Publi­kum gleich so rich­tig in Fahrt und Stim­mung. Vor­her tra­ten noch die Lau­dach­ta­ler Sän­ger­run­de, bei der Karl Baum­gart­ner die Obmann­schaft über­nom­men hat (er hat ja sonst nichts zu tun!), auf und brach­ten ein paar Lie­der zum Bes­ten. Rupert Helm­ber­ger rich­te­te Dan­kes­wor­te an den Jubi­lar und über­reich­te ein beson­de­res Tröpferl.

Nach den Begrü­ßungs­wor­ten von Karl Baum­gart­ner an das Publi­kum, dar­un­ter zahl­lo­sen Ehren­gäs­ten aus Poli­tik, Fern­se­hen, Kol­le­gen­schaft und per­sön­li­cher Freun­de betrat Gustl Viert­bau­er, ein wirk­lich guter und alter Freund von Gau­di­max Karl die Büh­ne und brach­te ein sehens- und hörens­wer­tes Lau­da­tio über das Schaf­fen und Wir­ken des Künst­lers vor. Natür­lich durf­ten die lus­ti­gen Anek­do­ten aus sei­nen Leben nicht zu kurz kom­men und dazu gesell­te sich auf der Büh­ne Kirch­hams Pfar­rer Pater Franz hin­zu, der sei­nen „Die­ner Mess­ner Karl“ über allen Klee lob­te. Beson­ders erwähnt hat Pater Franz, auch mit etwas Stolz, dass er die ein­zi­ge Sakris­tei mit einem Kühl­schrank in Kirch­ham dank Mess­ner Karl besit­ze. Auch der Bür­ger­meis­ter von Kirch­ham Ingo Dörf­lin­ger ließ es sich nicht neh­men und gra­tu­lier­te Karl Baum­gart­ner zu die­sem groß­ar­ti­gen Jubi­lä­um, steck­te ihm eine Ehren­na­del der Gemein­de an und über­gab auch ein beson­de­res Tröp­ferl im Namen der Gemeinde.

Es folg­te eine end­los schei­nen­de Gra­tu­lan­ten­schar in Rich­tung Büh­ne was zeig­te, dass Karl Baum­gart­ner in sei­nem Leben schein­bar alles rich­tig gemacht hat. Die Rüh­rung von Gau­di­max war dabei kaum zu über­se­hen. Auch eine Erin­ne­rung an den unver­ges­se­nen Humo­rist Fritz Edt­mei­er, des­sen Sohn Fritz jun. anwe­send war, durf­te nicht feh­len. Mit der Ori­gi­nal­be­klei­dung von Fritz Edt­mai­er, der anschei­nend etwas schmä­ler gebaut war, sang Karl B. den legen­dä­ren Song „I hab an Bau­ern­kas­ten, an ganz an oidn…!“ und weck­te so die Erin­ne­run­gen an Fritz Edt­mai­er. Mit dem Auf­tritt sei­ner Part­ne­rin Jaque­line aus den Fern­seh­sen­dun­gen Vil­la­cher Fasching wur­den dann die Lach­mus­keln der Zuschau­er auf eine beson­de­re Pro­be gestellt.

Der Höhe­punkt des Abends war aber das Jubi­lä­ums­kon­zert der Ori­gi­nal „ALPEN­OBER­KRAI­NER“ aus Slo­we­ni­en. Jetzt war das Publi­kum nicht mehr zu hal­ten und die Stim­mung im Stadl zum Über­ko­chen. Das war dann wirk­lich der Höhe­punkt des Abends, der dem Fest zu den fünf Jahr­zehn­ten des Gau­di­max Karl die Kro­ne aufsetzte.

„Ich den­ke noch lan­ge nicht ans Auf­hö­ren und wer weiß, gibt es nicht ein 100 jäh­ri­ges Jubi­lä­um GAU­DI­MAX” been­de­te Gau­di­max Karl mit dem typi­schen Grin­sen den gelun­ge­nen Abend!