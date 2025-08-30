Vom 25. bis 29. August 2025 fand im Feuerwehrhaus Seewalchen der Lehrgang „Abschluss Truppmann-Ausbildung“ statt. Insgesamt 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich dieser wichtigen Grundausbildung für den Feuerwehrdienst. Unter der Leitung von Hauptbrandinspektor des Fachdienstes Alois Doninger, Fachbeauftragter für Ausbildung im Bezirk Vöcklabruck, wurden die zukünftigen Feuerwehrmänner und ‑frauen von erfahrenen Ausbildern geschult. Neben einem Theorieabend standen ein Abend mit Stationsbetrieb sowie ein Nachmittag mit praktischen Übungen am Programm. Alle 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten den Lehrgang erfolgreich abschließen und sind damit bestens auf ihre zukünftigen Aufgaben im Einsatz vorbereitet. Bei der Schlussveranstaltung gratulierte Hauptbrandinspektor des Fachdienstes Alois Doninger den Absolventinnen und Absolventen und bedankte sich herzlich für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Ein besonderer Dank gilt auch dem Ausbilderteam, das seine Freizeit und sein Fachwissen in die Ausbildung der neuen Feuerwehrkräfte investiert hat. Die Freiwillige Feuerwehr Seewalchen unter dem Kommando von Christian Mayerhofer stellte für die Ausbildungswoche ihre Räumlichkeiten zur Verfügung – auch dafür ein herzliches Dankeschön. Mit diesem erfolgreichen Lehrgang wurde ein weiterer wichtiger Schritt für die Sicherheit im Bezirk Vöcklabruck gesetzt.
