Vom 25. bis 29. August 2025 fand im Feu­er­wehr­haus See­wal­chen der Lehr­gang „Abschluss Trupp­mann-Aus­bil­dung“ statt. Ins­ge­samt 52 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer stell­ten sich die­ser wich­ti­gen Grund­aus­bil­dung für den Feu­er­wehr­dienst. Unter der Lei­tung von Haupt­brand­in­spek­tor des Fach­diens­tes Alo­is Donin­ger, Fach­be­auf­trag­ter für Aus­bil­dung im Bezirk Vöck­la­bruck, wur­den die zukünf­ti­gen Feu­er­wehr­män­ner und ‑frau­en von erfah­re­nen Aus­bil­dern geschult. Neben einem Theo­rie­abend stan­den ein Abend mit Sta­ti­ons­be­trieb sowie ein Nach­mit­tag mit prak­ti­schen Übun­gen am Pro­gramm. Alle 52 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer konn­ten den Lehr­gang erfolg­reich abschlie­ßen und sind damit bes­tens auf ihre zukünf­ti­gen Auf­ga­ben im Ein­satz vor­be­rei­tet. Bei der Schluss­ver­an­stal­tung gra­tu­lier­te Haupt­brand­in­spek­tor des Fach­diens­tes Alo­is Donin­ger den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten und bedank­te sich herz­lich für ihre Bereit­schaft, sich ehren­amt­lich in den Dienst der All­ge­mein­heit zu stel­len. Ein beson­de­rer Dank gilt auch dem Aus­bil­der­team, das sei­ne Frei­zeit und sein Fach­wis­sen in die Aus­bil­dung der neu­en Feu­er­wehr­kräf­te inves­tiert hat. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr See­wal­chen unter dem Kom­man­do von Chris­ti­an May­er­ho­fer stell­te für die Aus­bil­dungs­wo­che ihre Räum­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung – auch dafür ein herz­li­ches Dan­ke­schön. Mit die­sem erfolg­rei­chen Lehr­gang wur­de ein wei­te­rer wich­ti­ger Schritt für die Sicher­heit im Bezirk Vöck­la­bruck gesetzt.