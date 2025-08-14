EBEN­SEE. „Stra­ßen­raum fair tei­len“ lau­tet das Mot­to der „Haupt­stra­ßen-Gau­di“, einer Ver­an­stal­tung, bei der die Eben­seer Haupt­stra­ße am 28. August von 9–11 Uhr für zwei Stun­den jenen gehört, die im Stra­ßen­ver­kehr oft den Kür­ze­ren zie­hen. Gemein­sam mit dem Bun­ten Kin­der­hort, der Tages­ein­rich­tung M3 und der Markt­ge­mein­de Eben­see orga­ni­siert das Frauen*forum Salz­kam­mer­gut ein Stra­ßen­fest mit Action statt Autos, zu dem alle Men­schen aus Eben­see ein­ge­la­den sind. Mit­glie­der des SV Eben­see und der Tanz­grup­pe Spi­rit of Teams berei­chern die Ver­an­stal­tung mit Angeboten.

Gera­de für jene Verkehrsteilnehmer*innen, die nicht mit dem Auto unter­wegs sind, kommt es in der Eben­seer Haupt­stra­ße zu gefähr­li­chen Situa­tio­nen. Teil­wei­se fehlt die Sicher­heit eines aus­rei­chend brei­ten Geh­steigs, Rand­stei­ne bil­den Hin­der­nis­se für geh­be­hin­der­te Men­schen und zu schnell fah­ren­de Autos trotz 30km/h‑Beschränkung tra­gen das Ihre dazu bei, dass die Haupt­stra­ße zum Stress­test wird — auch für die Men­schen, die dort wohnen.

Die Haupt­stra­ßen-Gau­di ist eine Initia­ti­ve im Rah­men des euro­päi­schen Pro­jek­tes FairM­o­bi­li­ty, in dem Eben­see als Pilot-Gemein­de dient. Ziel des Pro­jekts ist unter ande­rem das Bewusst­sein für Rah­men­be­din­gun­gen für eine siche­re und fai­re Mobi­li­tät und den Zugang zu öffent­li­chem Raum zu schaffen.