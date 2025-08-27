Eine 25-jährige Tschechin erlitt am Dienstagnachmittag am Kaiserweg im Höllengebirge Angstzustände. Sie und ihr Begleiter wurden daraufhin mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen.
Wanderung im Höllengebirge
Zwei 25-jährige tschechische Staatsbürger fuhren am 26. August 2025 mit der Feuerkogelseilbahn auf das Plateau des Höllengebirges, um eine Wanderung zu unternehmen. Nach dem Start bei der Bergstation gegen 10:00 Uhr erreichten sie gegen 13:00 Uhr den Gipfel des Höllkogel und gegen 14:30 Uhr die Spitzalm.
Notruf am Kaiserweg
Beim Rückweg über den Kaiserweg bekam die 25-Jährige in einem sehr steilen und felsigen Abschnitt, der mit Stahlseilen versichert ist, Angstzustände und konnte nicht mehr weitergehen. Ihr Begleiter setzte daraufhin einen Notruf ab, woraufhin Bergrettung und Alpinpolizei alarmiert wurden.
Rettung mit Hubschrauber
Die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle konnte die beiden Wanderer beim Suchflug rasch orten. Mit dem variablen Tau wurden sie geborgen und sicher ins Tal gebracht.
Quelle: LPD OÖ
