Eine 25-jäh­ri­ge Tsche­chin erlitt am Diens­tag­nach­mit­tag am Kai­ser­weg im Höl­len­ge­bir­ge Angst­zu­stän­de. Sie und ihr Beglei­ter wur­den dar­auf­hin mit dem Poli­zei­hub­schrau­ber ins Tal geflogen.

Wanderung im Höllengebirge

Zwei 25-jäh­ri­ge tsche­chi­sche Staats­bür­ger fuh­ren am 26. August 2025 mit der Feu­er­ko­gel­seil­bahn auf das Pla­teau des Höl­len­ge­bir­ges, um eine Wan­de­rung zu unter­neh­men. Nach dem Start bei der Berg­sta­ti­on gegen 10:00 Uhr erreich­ten sie gegen 13:00 Uhr den Gip­fel des Höll­ko­gel und gegen 14:30 Uhr die Spitzalm.

Notruf am Kaiserweg

Beim Rück­weg über den Kai­ser­weg bekam die 25-Jäh­ri­ge in einem sehr stei­len und fel­si­gen Abschnitt, der mit Stahl­sei­len ver­si­chert ist, Angst­zu­stän­de und konn­te nicht mehr wei­ter­ge­hen. Ihr Beglei­ter setz­te dar­auf­hin einen Not­ruf ab, wor­auf­hin Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei alar­miert wurden.

Rettung mit Hubschrauber

Die Besat­zung des Poli­zei­hub­schrau­bers Libel­le konn­te die bei­den Wan­de­rer beim Such­flug rasch orten. Mit dem varia­blen Tau wur­den sie gebor­gen und sicher ins Tal gebracht.

Quel­le: LPD OÖ