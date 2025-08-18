Das neue Regatta-Format am Attersee war in seiner dritten Auflage wieder ein voller Erfolg. Around Alone Attersee – die Herausforderung, den See allein zu umrunden. Gemeint ist in diesem Fall, dass ein Kielboot, das für eine Besatzung von zwei oder mehr Personen konstruiert ist, von nur einer Person gesegelt wird.
Um 9:00 Uhr gings vor dem Union-Yacht-Club Attersee mit Schüssen aus der traditionellen Startkanone im Startturm los. Die Runde um den Attersee führte im Süden bis Stockwinkel und im Norden bis vor Kammer. Der gesamte Kurs ist etwa 25 Kilometer lang.
34 Boote waren an der Startlinie. Bei Sonnenschein und entgegen allen Erwartungen auch mit etwas Wind ging es los. „Leichte, umlaufende Winde aus allen Richtungen machten es den Einhandseglern nicht leicht“, sagt Wettfahrtleiter Gert Schmidleitner. „Es drehte wirklich plötzlich und unvermutet. Viele Extramanöver waren notwendig!“ Erst nach einigen Stunden setzte sich dann vernünftiger Nord-West-Wind durch, der das letzte Boot, ein H‑Boot um 13:34 Uhr, nach einer Segelzeit von etwa 4 ½ Stunden ins Ziel pustete!
Erstes Boot im Ziel war, wie auch im vergangenen Jahr Harald Schuh (UYCAs) auf einer Esse 850 in nur 2 Stunden und 58 Minuten. Schuh konnte seine Bestzeit des letzten Jahres nochmal um 45 min unterbieten und verbesserte damit den Streckenrekord deutlich. Auch nach berechneter Zeit (ein spezielles Rating benachteiligt schnelle und bevorzugt langsamere Boote) konnte Schuh diesmal gewinnen. Platz zwei nach berechneter Zeit ging an Michael Waldburger (OSYC) ebenfalls auf einer Esse 850. Den dritten Platz konnte Thorwald Fastner (UYCAs) auf einem Star für sich entscheiden.
Veranstalter, Sponsoren und Teilnehmer freuen sich gemeinsam über die gelungene Veranstaltung mit Wind- und Wetterbedingungen wie man sie nicht besser hätte vorbestellen können. Was uns, als Veranstalter von den Segler*innen dabei allerdings unterschieden hat? Wir haben jemanden an Bord, der nicht steuert, sondern sichtbar macht: EPAMEDIA unterstützt uns bereits das dritte Mal als Hauptsponsor und sorgt dafür, dass „Around Alone Attersee“ über die Seeufer hinaus seine Wellen schlägt.
