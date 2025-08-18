Das neue Regat­ta-For­mat am Atter­see war in sei­ner drit­ten Auf­la­ge wie­der ein vol­ler Erfolg. Around Alo­ne Atter­see – die Her­aus­for­de­rung, den See allein zu umrun­den. Gemeint ist in die­sem Fall, dass ein Kiel­boot, das für eine Besat­zung von zwei oder mehr Per­so­nen kon­stru­iert ist, von nur einer Per­son gese­gelt wird.

Um 9:00 Uhr gings vor dem Uni­on-Yacht-Club Atter­see mit Schüs­sen aus der tra­di­tio­nel­len Start­ka­no­ne im Start­turm los. Die Run­de um den Atter­see führ­te im Süden bis Stock­win­kel und im Nor­den bis vor Kam­mer. Der gesam­te Kurs ist etwa 25 Kilo­me­ter lang.

34 Boo­te waren an der Start­li­nie. Bei Son­nen­schein und ent­ge­gen allen Erwar­tun­gen auch mit etwas Wind ging es los. „Leich­te, umlau­fen­de Win­de aus allen Rich­tun­gen mach­ten es den Ein­hand­seg­lern nicht leicht“, sagt Wett­fahrt­lei­ter Gert Schmid­leit­ner. „Es dreh­te wirk­lich plötz­lich und unver­mu­tet. Vie­le Extra­ma­nö­ver waren not­wen­dig!“ Erst nach eini­gen Stun­den setz­te sich dann ver­nünf­ti­ger Nord-West-Wind durch, der das letz­te Boot, ein H‑Boot um 13:34 Uhr, nach einer Segel­zeit von etwa 4 ½ Stun­den ins Ziel pustete!

Ers­tes Boot im Ziel war, wie auch im ver­gan­ge­nen Jahr Harald Schuh (UYCAs) auf einer Esse 850 in nur 2 Stun­den und 58 Minu­ten. Schuh konn­te sei­ne Best­zeit des letz­ten Jah­res noch­mal um 45 min unter­bie­ten und ver­bes­ser­te damit den Stre­cken­re­kord deut­lich. Auch nach berech­ne­ter Zeit (ein spe­zi­el­les Rating benach­tei­ligt schnel­le und bevor­zugt lang­sa­me­re Boo­te) konn­te Schuh dies­mal gewin­nen. Platz zwei nach berech­ne­ter Zeit ging an Micha­el Wald­bur­ger (OSYC) eben­falls auf einer Esse 850. Den drit­ten Platz konn­te Thor­wald Fast­ner (UYCAs) auf einem Star für sich entscheiden.

Ver­an­stal­ter, Spon­so­ren und Teil­neh­mer freu­en sich gemein­sam über die gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung mit Wind- und Wet­ter­be­din­gun­gen wie man sie nicht bes­ser hät­te vor­be­stel­len kön­nen. Was uns, als Ver­an­stal­ter von den Segler*innen dabei aller­dings unter­schie­den hat? Wir haben jeman­den an Bord, der nicht steu­ert, son­dern sicht­bar macht: EPA­ME­DIA unter­stützt uns bereits das drit­te Mal als Haupt­spon­sor und sorgt dafür, dass „Around Alo­ne Atter­see“ über die See­ufer hin­aus sei­ne Wel­len schlägt.