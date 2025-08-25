Vom 18. Bis 22. August fand das mitt­ler­wei­le schon tra­di­tio­nel­le Trai­nings­la­ger der Nach­wuchs­sprin­ger des NTS und der Kin­der des ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­ka­der im welt­be­kann­ten Ski­sprung­pa­ra­dies Pla­ni­ca (Slo­we­ni­en) statt. Auf vier ver­schie­de­nen Schan­zen (von 30m bis 80m) absol­vier­ten die jun­gen Adler zwei Mal täg­lich zahl­rei­che Sprün­ge und konn­ten somit ihre Fähig­kei­ten kon­ti­nu­ier­lich ver­bes­sern und so man­cher per­sön­li­cher Rekord wur­de über­trof­fen Alle Kin­der haben aus­nahms­los, trotz der hei­ßen Tem­pe­ra­tu­ren, gro­ße Fort­schrit­te gemacht, sowohl auf der Schan­ze, als auch abseits beim Trai­ning, so das Fazit der Chef­trai­ner Eli­sa­beth Rau­da­schl und Phil­ipp Steinbacher.

Neben Ski­sprung gab es auch noch ande­re Trai­nings­ein­hei­ten wie Lau­fen, Ski­rol­lern oder Inline­ska­ten. Abge­run­det wur­de die inten­si­ve Woche durch Team­buil­ding Akti­vi­tä­ten wie ein lus­ti­ges Fuß­ball Match oder eine span­nen­de Wan­de­rung mit den Eltern zusam­men. Dank einer per­fek­ten Orga­ni­sa­ti­on sei­tens des Trai­ner­teams lief alles rei­bungs­los, vom Trans­port über die Unter­kunft bis zur Rück­rei­se nach Bad Goisern.

Nach dem Lan­des­cup in Hin­zen­bach Anfang Sep­tem­ber zei­gen die Nach­wuchs Über­flie­ger ihr Kön­nen in Bad Ischl. Am 20. Und 21. Sep­tem­ber gibt es wie­der zahl­rei­che tol­le Sprün­ge und auch die nor­di­sche Kom­bi­na­ti­on live bei der Sprung­schan­ze in Bad Ischl zu bewundern.

Neben sport­li­chen Höchst­leis­tun­gen ist auch für das leib­li­che Wohl gesorgt. Der Ein­tritt ist frei, alle Ein­nah­men der Gas­tro­no­mie kom­men zur Gän­ze unse­rem Ski­sprung­nach­wuchs zu Gute.

Das Nor­dic Ski Team freut sich auf zahl­rei­che Besucher.