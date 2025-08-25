Vom 18. Bis 22. August fand das mittlerweile schon traditionelle Trainingslager der Nachwuchsspringer des NTS und der Kinder des oberösterreichischen Landeskader im weltbekannten Skisprungparadies Planica (Slowenien) statt. Auf vier verschiedenen Schanzen (von 30m bis 80m) absolvierten die jungen Adler zwei Mal täglich zahlreiche Sprünge und konnten somit ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern und so mancher persönlicher Rekord wurde übertroffen Alle Kinder haben ausnahmslos, trotz der heißen Temperaturen, große Fortschritte gemacht, sowohl auf der Schanze, als auch abseits beim Training, so das Fazit der Cheftrainer Elisabeth Raudaschl und Philipp Steinbacher.
Neben Skisprung gab es auch noch andere Trainingseinheiten wie Laufen, Skirollern oder Inlineskaten. Abgerundet wurde die intensive Woche durch Teambuilding Aktivitäten wie ein lustiges Fußball Match oder eine spannende Wanderung mit den Eltern zusammen. Dank einer perfekten Organisation seitens des Trainerteams lief alles reibungslos, vom Transport über die Unterkunft bis zur Rückreise nach Bad Goisern.
Nach dem Landescup in Hinzenbach Anfang September zeigen die Nachwuchs Überflieger ihr Können in Bad Ischl. Am 20. Und 21. September gibt es wieder zahlreiche tolle Sprünge und auch die nordische Kombination live bei der Sprungschanze in Bad Ischl zu bewundern.
Neben sportlichen Höchstleistungen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei, alle Einnahmen der Gastronomie kommen zur Gänze unserem Skisprungnachwuchs zu Gute.
Das Nordic Ski Team freut sich auf zahlreiche Besucher.
