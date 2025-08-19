In Vorch­dorf hat sich am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag eine jun­ge Auto­fah­re­rin mit ihrem Wagen überschlagen.

Die 21-Jäh­ri­ge war am 18. August 2025 gegen 17:25 Uhr auf der L536 Pet­ten­ba­cher Stra­ße in Rich­tung Vorch­dorf unter­wegs. Aus bis­her unge­klär­ter Ursa­che kam sie bei Stra­ßen­ki­lo­me­ter 13,56 von der Fahr­bahn ab, fuhr über eine Böschung und über­schlug sich in einem angren­zen­den Feld.

Nach­kom­men­de Erst­hel­fer befrei­ten die Frau aus dem Fahr­zeug und alar­mier­ten die Ein­satz­kräf­te. Die Len­ke­rin wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung ins Pyhrn-Eisen­wur­zen Kli­ni­kum Kirch­dorf eingeliefert.

Quel­le: Poli­zei OÖ