In Vorchdorf hat sich am späten Montagnachmittag eine junge Autofahrerin mit ihrem Wagen überschlagen.
Die 21-Jährige war am 18. August 2025 gegen 17:25 Uhr auf der L536 Pettenbacher Straße in Richtung Vorchdorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie bei Straßenkilometer 13,56 von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und überschlug sich in einem angrenzenden Feld.
Nachkommende Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Fahrzeug und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf eingeliefert.
Quelle: Polizei OÖ
Schreibe einen Kommentar