Jener 30-jährige Autolenker, der am vergangenen Freitagabend bei Pilsbach gegen einen Baum geprallt ist, erlag am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Der folgenschwere Unfall passierte am späten Freitagnachmittag auf der L1268 Pilsbacher Straße im Gemeindegebiet von Pilsbach. Der 30-Jährige hat aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte seitlich gegen einen Baum. Der Schwerstverletzte konnte vorerst reanimiert werden und wurde dann in weiterer Folge mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins UKH Salzburg geflogen. Dort erlag er am Donnerstagnachmittag dann leider seinen schweren Verletzungen.
Schreibe einen Kommentar