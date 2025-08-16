Jener 30-jäh­ri­ge Auto­len­ker, der am ver­gan­ge­nen Frei­tag­abend bei Pils­bach gegen einen Baum geprallt ist, erlag am Don­ners­tag im Kran­ken­haus sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Der fol­gen­schwe­re Unfall pas­sier­te am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag auf der L1268 Pils­ba­cher Stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Pils­bach. Der 30-Jäh­ri­ge hat aus unbe­kann­ter Ursa­che die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lo­ren und prall­te seit­lich gegen einen Baum. Der Schwerst­ver­letz­te konn­te vor­erst reani­miert wer­den und wur­de dann in wei­te­rer Fol­ge mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 ins UKH Salz­burg geflo­gen. Dort erlag er am Don­ners­tag­nach­mit­tag dann lei­der sei­nen schwe­ren Verletzungen.