Eine 22-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck hat­te am Diens­tag­abend gro­ßes Glück im Unglück: Ein umstür­zen­der Baum traf ihr Auto, die Len­ke­rin kam leicht ver­letzt davon.

Baum fällt während der Fahrt

Die Frau war am 26. August 2025 gegen 22:20 Uhr auf der L540 Atter­g­au­stra­ße von St. Geor­gen Rich­tung Fran­ken­markt unter­wegs. Im Orts­teil Kogl brach der Stamm einer Erle – rund 20 Meter lang und 30 Zen­ti­me­ter dick – und stürz­te quer über die Straße.

Lenkerin erschrickt und landet im Graben

Genau in die­sem Moment fuhr die 22-Jäh­ri­ge an der Stel­le vor­bei. Sie konn­te noch unter dem fal­len­den Baum durchlen­ken, ehe die­ser auf der Fahr­bahn auf­schlug. Dabei wur­de ihr PKW im obe­ren Bereich beschä­digt. Durch den Schreck ver­riss die jun­ge Frau das Fahr­zeug und kam im Stra­ßen­gra­ben zum Still­stand. Die 22-Jäh­ri­ge erlitt leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Quel­le: LPD OÖ