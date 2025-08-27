Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte am Dienstagabend großes Glück im Unglück: Ein umstürzender Baum traf ihr Auto, die Lenkerin kam leicht verletzt davon.
Baum fällt während der Fahrt
Die Frau war am 26. August 2025 gegen 22:20 Uhr auf der L540 Attergaustraße von St. Georgen Richtung Frankenmarkt unterwegs. Im Ortsteil Kogl brach der Stamm einer Erle – rund 20 Meter lang und 30 Zentimeter dick – und stürzte quer über die Straße.
Lenkerin erschrickt und landet im Graben
Genau in diesem Moment fuhr die 22-Jährige an der Stelle vorbei. Sie konnte noch unter dem fallenden Baum durchlenken, ehe dieser auf der Fahrbahn aufschlug. Dabei wurde ihr PKW im oberen Bereich beschädigt. Durch den Schreck verriss die junge Frau das Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
Quelle: LPD OÖ
