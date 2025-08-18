Obertraun; Im Rahmen ihres traditionellen Waldfestes lud die Ortsmusikkapelle Obertraun zum ersten Dachstein Salzkammergut Bubble Soccer Turnier ein.
Gleich zwölf Mannschaften meldeten sich dazu an. Aber nicht nur die Teilnehmer, sondern auch zahlreiche Zuschauer ließen sich dieses etwas andere Fußballturnier im Obertrauner Mühlbachstadion nicht entgehen.
FF Bad Goisern 2 siegt vor den „Salzknechten“
Nach über 20 Spielen entschieden schließlich die Kameraden der Mannschaft „FF Bad Goisern 2“ das Turnier knapp für sich. Auf Rang zwei landeten die „Salzknechte“ vom Salzbergbau Hallstatt, den dritten Rang sicherte sich der „FC Haudanebm“ aus Strobl. Auf den weiteren Plätzen: 4. BSC Salzkugeln/SMK Hallstatt, 5. Die legendären Kneihaxn Gosau, 6. Bruckschlögl 2, 7. FF Bad Goisern 1, 8. Bruckschlögl 2, 9. Heimatgruppe Obertraun, 10. OMK Obertraun Mix, 11. OMK Musihasen 1, 12. OMK Musihasen 2;
Bei der Siegerehrung im Waldfest gratulierte auch Bürgermeister Egon Höll allen Mannschaften und bedankte sich bei den Musikerinnen und Musiker für die Organisation des Turnieres und der anschließenden Festveranstaltung.
Eine Fortsetzung des Bubble Soccer Turnieres wird es im nächsten Jahr bestimmt geben, da waren sich die Sportler und Organisatoren einig.
Für die Musikerinnen und Musiker der OMK Obertraun geht’s übrigens am Freitag, 5. September 2025, um 19:30 Uhr mit einem Konzert am Obertrauner Gemeindeplatz musikalisch weiter.
