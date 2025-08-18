Ober­traun; Im Rah­men ihres tra­di­tio­nel­len Wald­fes­tes lud die Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun zum ers­ten Dach­stein Salz­kam­mer­gut Bubble Soc­cer Tur­nier ein.

Gleich zwölf Mann­schaf­ten mel­de­ten sich dazu an. Aber nicht nur die Teil­neh­mer, son­dern auch zahl­rei­che Zuschau­er lie­ßen sich die­ses etwas ande­re Fuß­ball­tur­nier im Ober­trau­ner Mühl­bach­sta­di­on nicht entgehen.

FF Bad Goi­sern 2 siegt vor den „Salz­knech­ten“

Nach über 20 Spie­len ent­schie­den schließ­lich die Kame­ra­den der Mann­schaft „FF Bad Goi­sern 2“ das Tur­nier knapp für sich. Auf Rang zwei lan­de­ten die „Salz­knech­te“ vom Salz­berg­bau Hall­statt, den drit­ten Rang sicher­te sich der „FC Hau­da­nebm“ aus Strobl. Auf den wei­te­ren Plät­zen: 4. BSC Salzkugeln/SMK Hall­statt, 5. Die legen­dä­ren Knei­haxn Gos­au, 6. Bruck­schlögl 2, 7. FF Bad Goi­sern 1, 8. Bruck­schlögl 2, 9. Hei­mat­grup­pe Ober­traun, 10. OMK Ober­traun Mix, 11. OMK Musi­ha­sen 1, 12. OMK Musi­ha­sen 2;

Bei der Sie­ger­eh­rung im Wald­fest gra­tu­lier­te auch Bür­ger­meis­ter Egon Höll allen Mann­schaf­ten und bedank­te sich bei den Musi­ke­rin­nen und Musi­ker für die Orga­ni­sa­ti­on des Tur­nie­res und der anschlie­ßen­den Festveranstaltung.

Eine Fort­set­zung des Bubble Soc­cer Tur­nie­res wird es im nächs­ten Jahr bestimmt geben, da waren sich die Sport­ler und Orga­ni­sa­to­ren einig.

Für die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker der OMK Ober­traun geht’s übri­gens am Frei­tag, 5. Sep­tem­ber 2025, um 19:30 Uhr mit einem Kon­zert am Ober­trau­ner Gemein­de­platz musi­ka­lisch weiter.