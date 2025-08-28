Mit viel Enga­ge­ment, Mus­kel­kraft und Gemein­schafts­geist hat die Land­ju­gend Viech­t­wang am 21. Juni 2025 ein neu­es Gip­fel­kreuz am Stein­eck errich­tet. Das Pro­jekt wur­de im Rah­men des dies­jäh­ri­gen JUMP-Pro­jekts unter der Lei­tung von Bir­git Spitz­bart umge­setzt und steht unter dem inspi­rie­ren­den Mot­to „Berg und Herz. Gemein­schaft zuerst“. Die Forst­meis­te­rin, Frau Dipl.-Ing. Bir­git Stöhr, betont: „Ein wun­der­ba­res Zei­chen für Gemein­schaft auf dem 1.418 m hohen Steineck.“

Bereits am 14. Juni fand die fei­er­li­che Seg­nung des neu­en Kreu­zes in der Pfarr­kir­che St. Kon­rad statt. Im Rah­men die­ser Mes­se wur­den frei­wil­li­ge Spen­den gesam­melt, die der Berg­ret­tung Grün­au zugu­te­ka­men – ein star­kes Zei­chen der Ver­bun­den­heit zur Regi­on und zur alpi­nen Sicher­heit. Auch Bür­ger­meis­ter von St. Kon­rad, Her­bert Schön­ber­ger, unter­streicht die Bedeu­tung des Pro­jekts: „Das neue Gip­fel­kreuz ist ein ech­tes Wahr­zei­chen unse­rer Region.“

Das gesam­te Pro­jekt – vom ers­ten Ent­wurf bis zur fina­len Umset­zung – wur­de eigen­ver­ant­wort­lich von den Mit­glie­dern der Land­ju­gend Viech­t­wang geplant und durch­ge­führt. Das Fun­da­ment wur­de am Gip­fel vor­be­rei­tet, sämt­li­che Mate­ria­li­en und das Kreuz selbst wur­den von Hand von zahl­rei­chen Mit­glie­dern auf das Stein­eck getra­gen – eine ein­drucks­vol­le Demons­tra­ti­on von Team­geist, Aus­dau­er und Natur­ver­bun­den­heit. „Die Land­ju­gend hat ein­drucks­voll gezeigt, wie viel Begeis­te­rung und Zusam­men­halt in unse­rer Jugend steckt“, erklä­ren dazu Scharn­steins Bür­ger­meis­ter Rudolf Raf­fels­ber­ger und Vize­bür­ger­meis­ter Chris­tof Bammer.

Den krö­nen­den Abschluss bil­de­te am 01. August ein Nach­mit­tag bei der Berg­ret­tung Grün­au. Die Jugend­li­chen besuch­ten die Ret­tungs­sta­ti­on und erhiel­ten wert­vol­le Tipps und Tricks für das rich­ti­ge Ver­hal­ten im Ernst­fall am Berg. Zusätz­lich fand die Über­ga­be der Spen­den, die bei der Kreuz­seg­nung gesam­melt wur­den an die­sem Tag statt.

Mit die­sem Pro­jekt beweist die Land­ju­gend Viech­t­wang ein­drucks­voll, wie stark Eigen­in­itia­ti­ve, Team­ar­beit und regio­na­le Ver­bun­den­heit in der jun­gen Gene­ra­ti­on ver­an­kert sind.