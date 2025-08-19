Gegrün­det vor 16 Jah­ren von Ilse Janisch, ermög­licht der Cent-Markt bis heu­te Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men, güns­tig Lebens­mit­tel und ande­re Pro­duk­te des täg­li­chen Bedarfs einzukaufen.

Seit den Anfän­gen ist das gro­ße Ziel des Cent-Markts, der Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung ent­ge­gen zu wir­ken und mög­lichst vie­le Pro­duk­te zu ret­ten, die ansons­ten ent­sorgt werden.

Das gelingt dank vie­ler Part­ner aus der Regi­on sehr gut. Gro­ße Han­dels­un­ter­neh­men (Spar, Bil­la, Hofer, Pen­ny, Uni­markt, Mül­ler und Bipa, aber auch die Bäcke­rei Nah­mer) stel­len regel­mä­ßig Pro­duk­te zur Ver­fü­gung. Die Lebens­mit­tel wer­den aus Bad Ischl sowie den bei­den Nach­bar­ge­mein­den Eben­see und Bad Goi­sern zum Cent-Markt gebracht. In den Anfangs­jah­ren konn­ten die Kun­den noch auf der Espla­na­de ein­kau­fen, mitt­ler­wei­le ist der Cent-Markt in die Gra­zer Stra­ße übersiedelt.

Hier küm­mern sich zahl­rei­che ehren­amt­li­che und moti­vier­te Mit­ar­bei­ter um das Sor­tie­ren und Auf­be­rei­ten der Pro­duk­te, aber auch um den Ver­kauf. Der Cent-Markt wird als Ver­ein geführt, alle Auf­ga­ben wer­den von Frei­wil­li­gen über­nom­men, die ihre Zeit unent­gelt­lich zur Ver­fü­gung stel­len. Die Kun­den des Cent-Markts bezie­hen in die­sem über­sicht­li­chen und ein­la­den­den Geschäft einer­seits Lebens­mit­tel aus Über­pro­duk­ti­on und beschä­dig­te Arti­kel, ande­rer­seits wer­den aber auch Waren ange­bo­ten, deren Ablauf­da­tum bereits über­schrit­ten ist. Die­se Waren wer­den von den Mit­ar­bei­tern jedoch genau kon­trol­liert und sind zum Ver­zehr geeignet.

Natür­lich ste­hen die Türen des Cent-Markts nicht nur den Isch­lern offen. Auch Men­schen aus den umlie­gen­den Gemein­den haben die Mög­lich­keit, hier ein­kau­fen zu gehen. Wer Inter­es­se hat, die­ses Ange­bot zu nüt­zen, kann am Gemein­de­amt sei­nes jewei­li­gen Hei­mat­orts eine Berech­ti­gungs­kar­te für den Ein­kauf im Cent-Markt erwer­ben. Die Ein­kom­mens­gren­zen lie­gen bei 1450 € net­to pro Monat für Ein­zel­per­so­nen und 2050 € net­to für 2‑Per­so­nen-Haus­hal­te.

„Wir freu­en uns auf Sie“, lädt Obmann Georg Böhm zum Besuch im Cent-Markt ein. Drei Mal pro Woche (Mon­tag von 15–17 Uhr, Mitt­woch von 16–18 Uhr, Frei­tag von 11–13 Uhr) hat der Cent-Markt geöff­net und bie­tet den Kun­den ein reich­hal­ti­ges Ange­bot. Sie fin­den sowohl Kör­per­pfle­ge­pro­duk­te, als auch ver­schie­dens­te Lebens­mit­tel für jeden Geschmack.