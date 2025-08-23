Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch fand das belieb­te „Wochá teil´n“ im Mit­ter­eckerst­überl statt. Trotz schlech­ter Wet­ter­pro­gno­se kamen zahl­rei­che Besu­cher zusam­men, um gemein­sam zu feiern.

Schon am Park­platz hieß Ver­an­stal­ter Johann Prangl die Gäs­te will­kom­men und führ­te sie über den Ursprung­weg hin­auf zur Alm. Die Wan­de­rung war kurz­wei­lig und brach­te die Teil­neh­mer in fröh­li­cher Stim­mung zur Hüt­te. Dort stand Hüt­ten­wir­tin Karin mit ihrem Team bereit, um alle herz­lich zu empfangen.

Das Mit­ter­eckerst­überl war wäh­rend des star­ken Regens bis auf den letz­ten Platz gefüllt. Den­noch tat das der guten Lau­ne kei­nen Abbruch, im Gegen­teil: Das uri­ge Ambi­en­te ver­lieh der Ver­an­stal­tung eine beson­de­re Stimmung.

Für musi­ka­li­sche Höhe­punk­te sorg­ten Gün­ther und Josef vom Duo „Wüd­ara­b­luat“ aus dem Inn­vier­tel. Ihre schwung­vol­len Stü­cke luden zum Mit­sin­gen ein. Johann Prangl ergänz­te das Pro­gramm mit humor­vol­ler Mode­ra­ti­on, die immer wie­der für Lacher sorgte.

Kuli­na­risch blie­ben kei­ne Wün­sche offen. Es gab herz­haf­te Brettl­jau­sen, wür­zi­ge Rip­perl und haus­ge­mach­te Schman­kerl. Zudem ver­wöhn­te das Team die Gäs­te mit süßen Köst­lich­kei­ten, die das Fest abrundeten.

Beson­ders in Erin­ne­rung bleibt der Geburts­tag von Sigi aus Alt­müns­ter. Zu sei­nen Ehren san­gen die Anwe­sen­den meh­re­re Ständ­chen. Hüt­ten­wir­tin Karin über­rasch­te ihn zusätz­lich mit Kuchen und Kaf­fee. So ver­wan­del­te sich der Tag für ihn in ein unver­gess­li­ches Fest.

Auf die Fra­ge, was „Wochá teil´n“ bedeu­tet, erklär­te Johann Prangl: „Es heißt, gut essen und trin­ken, musi­zie­ren, sin­gen und paschen.“ Ein Gast füg­te lachend hin­zu: „Auch Gscheid und Bled daher­re­den gehört dazu.“ Die­se Wor­te fass­ten das Gesche­hen tref­fend zusammen.

Die Stim­mung war aus­ge­las­sen und gmi­ad­lich. Es war, als ob die Hüt­te im Rhyth­mus der Musik atme­te und die Zeit still­stand. In sol­chen Momen­ten ver­gisst man den Regen vor der Tür.

Und wenn es auch noch so gemüt­lich ist, alles hat ein Ende. Gegen 20 Uhr und strö­men­den Regen, mach­te sich die Grup­pe wie­der auf den Heim­weg ins Tal. Gut aus­ge­rüs­te­te Berg­freun­de lie­ßen sich davon nicht beir­ren und nah­men die Rück­kehr gelassen.

Daher bleibt der Tag als gelun­ge­nes Fest in Erin­ne­rung. Zudem zeig­te sich erneut, dass Gemein­schaft und Freu­de stär­ker sind als jedes schlech­te Wetter.

Das nächs­te „Wochá teil´n“ fin­det am Mitt­woch, dem 17. Sep­tem­ber 2025, ab 12 Uhr in der Chris­to­pho­rus Hüt­te am Feu­er­ko­gel in Eben­see statt. Ein Ter­min, den man sich schon jetzt vor­mer­ken sollte.

Eines der nächs­ten High­lights im Mit­ter­eckerst­ü­ber sind die Wild­wo­chen von 10. bis 31. Okto­ber 2025 – unbe­dingt ein­pla­nen und evtl. vorbestellen/reservieren!

