Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren und der Was­ser­ret­tung sowie die Poli­zei wur­den am spä­ten Sonn­tag­abend zu einer Per­so­nen­ret­tung im Atter­see bei Weyr­egg am Atter­see alarmiert.

Ein Anru­fer mel­de­te, dass er even­tu­ell weit drau­ßen am See eine Per­son wahr­ge­nom­men haben könn­te. Die Feu­er­wehr und die Was­ser­ret­tung wur­den dar­auf­hin mit dem Ein­satz­be­griff “Per­son treibt auf Gewäs­ser” alarmiert.

In wei­te­rer Fol­ge wur­den noch zwei wei­te­re Boo­te zur Unter­stüt­zung ange­for­dert, sodass dann mit vier Boo­ten sowie vom Land aus Aus­schau nach einer even­tu­ell in Not­la­ge gera­te­nen Per­son gehal­ten wur­de. Der See wur­de in einer Such­ket­te mit den Boo­ten abge­sucht. Zwi­schen­zeit­lich wur­den die Bade­plät­ze kon­trol­liert. Nach rund zwei­stün­di­ger Suche bei hohem Wel­len­gang des Sees wur­de die Suche dann erfolg­los abge­bro­chen, da zudem zwi­schen­zeit­lich auch nie­mand als abgän­gig gemel­det wurde.

