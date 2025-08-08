Von 30. Juli bis 3. August 2025 nahm die Feu­er­wehr­sport­grup­pe Fran­ken­burg bei der Deut­schen Meis­ter­schaft im Feu­er­wehr­sport in Tor­gau (Sach­sen) teil.

Das Team, das gleich­zei­tig das öster­rei­chi­sche Natio­nal­team bei Welt­meis­ter­schaf­ten und inter­na­tio­na­len Bewer­ben stellt, ver­trat Österreich.

Trotz her­aus­for­dern­der Wet­ter­be­din­gun­gen und ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­fäl­len konn­ten sehr gute Ergeb­nis­se erzielt werden:

3. Platz im 4x100 m‑Staffellauf, knapp hin­ter den Teams aus Tschechien

2. Platz im Nasslöschangriff

2 Ath­le­ten stan­den im Semi­fi­na­le des Hakenleitersteigens

Auch Bun­des­be­werbs­lei­ter Brand­rat Han­nes Nie­der­may­er war sei­tens des Oö. Lan­des­feu­er­wehr­ver­band vor Ort und über­zeug­te sich von der Leis­tung und dem pro­fes­sio­nel­len Ablauf der Veranstaltung.

Der Bewerb galt vor allem dem inter­na­tio­na­len Ver­gleich der Grup­pen sowie der Vor­be­rei­tung für die anste­hen­de WM in Riad, Sau­di-Ara­bi­en Ende Oktober.

Inter­es­se am Feuerwehrsport?

Die Feu­er­wehr­sport­grup­pe Fran­ken­burg ist lau­fend auf der Suche nach moti­vier­ten Sport­le­rin­nen und Sport­lern, die bei die­sen fas­zi­nie­ren­den Sport dabei sein möchten.

Bei Inter­es­se freut sich unser Mann­schafts­füh­rer Rudolf Wald­hör unter: ‪+43 664 2250653

Oder schreib uns ein­fach bei Social Media:

