Von 30. Juli bis 3. August 2025 nahm die Feuerwehrsportgruppe Frankenburg bei der Deutschen Meisterschaft im Feuerwehrsport in Torgau (Sachsen) teil.
Das Team, das gleichzeitig das österreichische Nationalteam bei Weltmeisterschaften und internationalen Bewerben stellt, vertrat Österreich.
Trotz herausfordernder Wetterbedingungen und verletzungsbedingten Ausfällen konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden:
- 3. Platz im 4x100 m‑Staffellauf, knapp hinter den Teams aus Tschechien
- 2. Platz im Nasslöschangriff
- 2 Athleten standen im Semifinale des Hakenleitersteigens
Auch Bundesbewerbsleiter Brandrat Hannes Niedermayer war seitens des Oö. Landesfeuerwehrverband vor Ort und überzeugte sich von der Leistung und dem professionellen Ablauf der Veranstaltung.
Der Bewerb galt vor allem dem internationalen Vergleich der Gruppen sowie der Vorbereitung für die anstehende WM in Riad, Saudi-Arabien Ende Oktober.
Interesse am Feuerwehrsport?
Die Feuerwehrsportgruppe Frankenburg ist laufend auf der Suche nach motivierten Sportlerinnen und Sportlern, die bei diesen faszinierenden Sport dabei sein möchten.
Bei Interesse freut sich unser Mannschaftsführer Rudolf Waldhör unter: +43 664 2250653
Oder schreib uns einfach bei Social Media:
https://www.instagram.com/firesport_austria/
https://www.facebook.com/Sportwettkampfgruppe.Frankenburg
https://www.tiktok.com/@firesport.austria
https://www.youtube.com/@feuerwehrsportfrankenburg1181
