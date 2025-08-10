In Stein­bach am Atter­see tou­chier­te Sams­tag­mit­tag eine 44-Jäh­ri­ge einen Leit­pflock und stürz­te kopf­über vom Fahrrad.

“Eine 44-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit ihrem Fahr­rad am 09. August 2025 gegen 12:15 Uhr im Orts­ge­biet von Stein­bach am Atter­see, vom Orts­teil See­feld kom­mend, Rich­tung Orts­mit­te. Hin­ter war ihr zwölf­jäh­ri­ger Sohn unter­wegs. Auf Höhe eines Cam­ping­plat­zes tou­chier­te die Frau ver­mut­lich auf­grund einer kur­zen Unauf­merk­sam­keit einen Leit­pflock und stürz­te kopf­über vom Fahr­rad. Die 44-Jäh­ri­ge wur­de schwer ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung