In Steinbach am Attersee touchierte Samstagmittag eine 44-Jährige einen Leitpflock und stürzte kopfüber vom Fahrrad.
“Eine 44-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit ihrem Fahrrad am 09. August 2025 gegen 12:15 Uhr im Ortsgebiet von Steinbach am Attersee, vom Ortsteil Seefeld kommend, Richtung Ortsmitte. Hinter war ihr zwölfjähriger Sohn unterwegs. Auf Höhe eines Campingplatzes touchierte die Frau vermutlich aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit einen Leitpflock und stürzte kopfüber vom Fahrrad. Die 44-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
Schreibe einen Kommentar