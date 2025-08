Auf­grund der küh­len Was­ser­tem­pe­ra­tur des Lang­bath­sees wur­de bei der 20. Aus­ga­be des Fun-Tri­ath­lons des Lauf­club Eben­see auf das Schwim­men ver­zich­tet. Wie bereits im Jahr 2006 kam es somit zu einem Duath­lon, bei dem es galt, die Rad­stre­cke vom ehe­ma­li­gen Gast­haus Neu­hüt­te zum Lang­bath­see und die Lauf­stre­cke rund um den vor­de­ren See zu bewäl­ti­gen. Die bei­den Schnells­ten an die­sem ver­reg­ne­ten Tag waren schon ein­mal in den Sie­ger­lis­ten des Fun-Tri­ath­lons zu fin­den. Kla­ra Scheck ver­tei­dig­te ihren Titel bei den Damen aus dem Vor­jahr erfolg­reich und wur­de sogar Gesamt­zwei­te (40:01). Mar­ti­na Hahn kam ihr in der Damen­wer­tung mit 43:46 am nächs­ten. Der Tages­sieg ging an Jonas Prom­ber­ger (35:01), der sowohl die schnells­te Rad‑, als auch die schnells­te Lauf­zeit auf­wei­sen konn­te. Eben­sees Mara­thon-Ass Klaus Schwai­ger (41:18) und Tho­mas Zrn­ja­no­witsch (42:24) schaff­ten es bei den Her­ren eben­falls aufs Podi­um. LC-Obmann Wolf­gang Der­fler und Fun-Tri­ath­lon-Initia­tor Her­bert Scheichl über­reich­ten die Poka­le und hof­fen im nächs­ten Jahr auf ein bes­se­res Wetter.