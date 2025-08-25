Regau. Die Sportunion Raiffeisen Regau rockte auch im Jahr 2025 mit ihrem Highlight die Fun-Sport Challenge das Badesee- und Freizeitgelände Regau. Das Event bezeichnet einen modernen Fünfkampf, in dem Teams gegeneinander im Dart, Stockschießen, Tischtennis, Boccia und Fußballtennis antreten. Jenes Team mit den meisten Siegen als auch Punkten gewinnt. Großartige 26 Teams stellten sich dieser Challenge. Schlussendlich gewannen wie im Vorjahr die Gäste aus Kematen, die „GiveMe5 Seniors“, knapp vor den „Glashoch Ranger“. Neben dem sportlichen Können galt es sich sowohl in der Kreativ- als auch in der Damenwertung zu beweisen. Die „Mama Lauda“ und die “Banana Smashers” sicherten sich ex aequo die Kreativwertung. Die beste Damenmannschaft (Damenwertung) war wiederum die “Mama Lauda” — Truppe.
Die Obfrau der Sportunion Raiffeisen Regau Alexandra Eder und ihr Team bedanken sich bei den zahlreichen Teilnehmern, Besuchern und vielen Helfern. Der Dank gilt ebenso den Sponsoren für die finanzielle Unterstützung, wobei AIM Technical Solutions GmbH, SGFE GmbH, Ringer GmbH und WIPA GmbH selbst mit Teams am Start waren und sich den Challenges stellten.
