Regau. Die Sport­uni­on Raiff­ei­sen Regau rock­te auch im Jahr 2025 mit ihrem High­light die Fun-Sport Chall­enge das Bade­see- und Frei­zeit­ge­län­de Regau. Das Event bezeich­net einen moder­nen Fünf­kampf, in dem Teams gegen­ein­an­der im Dart, Stock­schie­ßen, Tisch­ten­nis, Boc­cia und Fuß­ball­ten­nis antre­ten. Jenes Team mit den meis­ten Sie­gen als auch Punk­ten gewinnt. Groß­ar­ti­ge 26 Teams stell­ten sich die­ser Chall­enge. Schluss­end­lich gewan­nen wie im Vor­jahr die Gäs­te aus Kema­ten, die „GiveMe5 Seni­ors“, knapp vor den „Glas­hoch Ran­ger“. Neben dem sport­li­chen Kön­nen galt es sich sowohl in der Krea­tiv- als auch in der Damen­wer­tung zu bewei­sen. Die „Mama Lau­da“ und die “Bana­na Smas­hers” sicher­ten sich ex aequo die Krea­tiv­wer­tung. Die bes­te Damen­mann­schaft (Damen­wer­tung) war wie­der­um die “Mama Lau­da” — Truppe.

Die Obfrau der Sport­uni­on Raiff­ei­sen Regau Alex­an­dra Eder und ihr Team bedan­ken sich bei den zahl­rei­chen Teil­neh­mern, Besu­chern und vie­len Hel­fern. Der Dank gilt eben­so den Spon­so­ren für die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, wobei AIM Tech­ni­cal Solu­ti­ons GmbH, SGFE GmbH, Rin­ger GmbH und WIPA GmbH selbst mit Teams am Start waren und sich den Chal­lenges stellten.