Täg­lich rund 160 Gol­fer tum­mel­ten sich von Don­ners­tag bis Sonn­tag am Platz des GC Traun­see Alm­tal – galt es doch die Öster­rei­chi­schen Mann­schafts­staats­meis­ter zu ermitteln.

16 Teams zu je zwölf Spie­lern aus sie­ben Bun­des­län­dern waren nach Kirch­ham ange­reist, wo erst­mals ein ÖGV-Tur­nier die­ser Grö­ßen­ord­nung aus­ge­tra­gen wurde.

Und die Vor­aus­set­zun­gen einen tur­nier­rei­fen Kurs zur Ver­fü­gung zu stel­len waren ange­sichts der Stark­re­gen­er­eig­nis­se mit ins­ge­samt über 300 Litern Nie­der­schlag in den Tagen zuvor alles ande­re als rosig. Umso bemer­kens­wer­ter ist, dass das Green­kee­per-Team rund um Albert Hut­te­rer mit Unter­stüt­zung zahl­rei­cher ehren­amt­li­cher Hel­fer eigent­lich Über­mensch­li­ches geleis­tet und Platz­ver­hält­nis­se geschaf­fen hat, die von den Top-Gol­fern – auch ange­sichts des hef­ti­gen Regens am Sams­tag – mit viel Lob bedacht wurden.

„Das war schon hoch­klas­si­ges Golf, was hier gebo­ten wur­de“, zeig­ten sich die zahl­rei­chen Zuschau­er von den teil­neh­men­den Spie­lern – dar­un­ter bei­spiels­wei­se auch die aktu­el­le Num­mer 3 der Öster­rei­chi­schen Ama­teur­rang­lis­te Lukas Boandl (WHI ‑4,0) vom Ther­men­golf­club Fürs­ten­feld-Loi­pers­dorf – begeistert.

Nach drei umkämpf­ten Wett­kampf­ta­gen gin­gen die Staats­meis­ter­ti­tel in der All­ge­mei­nen Klas­se nach dem Mot­to „fast alles fest in stei­ri­scher Hand“ an:

Divi­si­on 4A : Golf­club Golf­schau­kel Stegersbach

: Golf­club Golf­schau­kel Stegersbach Divi­si­on 4B : Golf­club Gra­zer MurAuen

: Golf­club Gra­zer MurAuen Divi­si­on 4C : Gra­zer Golf­club Thalersee

: Gra­zer Golf­club Thalersee Divi­si­on 4D : Golf Club Murtal

„Wir gra­tu­lie­ren den Sie­gern, bedan­ken uns bei allen Teil­neh­mern sehr herz­lich und sind wirk­lich stolz, dass wir als einer von nur sechs Golf­clubs in Öster­reich heu­er die Mann­schafts­bun­des­li­ga aus­tra­gen durf­ten. Das macht Lust auf mehr“, fass­te Club­prä­si­dent Johann Pammin­ger die­ses span­nen­de Wochen­en­de zusammen.

Geschäfts­füh­rer Albert Hut­te­rer und Club­ma­na­ger Tom Edt­mei­er stie­ßen ins sel­be Horn: „Die­ses Wochen­en­de war eine anstren­gen­de, aber gleich­zei­tig hoch­in­ter­es­san­te und tol­le Erfah­rung – gera­de für uns als jun­gen Club. Unser gesam­tes Team unter Mit­hil­fe von Sport­wart Harald Starl mit zahl­rei­chen Club­mit­glie­dern hat sich bes­tens prä­sen­tiert und gezeigt, dass wir in Kirch­ham nicht nur der wahr­schein­lich freund­lichs­te Golf­club Öster­reichs sind, son­dern auch hoch­pro­fes­sio­nell arbeiten.“

Ein herz­li­ches Dan­ke­schön auch an Tur­nier­di­rek­tor Gün­ter Aus­ter­hu­ber, Refe­ree Car­men Bau­sek und den mit 16 Jah­ren jüngs­ten Refe­ree in Öster­reich, Lukas Weber­ber­ger, sowie an unse­re Gas­tro­no­mie „DAS TRAUN­STEIN“, wel­che die Teil­neh­mer kuli­na­risch rund­um bes­tens verwöhnte.

Kirch­ham hat sich als Golf­des­ti­na­ti­on und aner­kann­ter Aus­tra­gungs­ort von Tur­nie­ren also wie­der etabliert.