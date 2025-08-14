In Weyr­egg am Atter­see kam es am Don­ners­tag­mor­gen zu einem Unfall mit einem Golf­cart. Eine 62-Jäh­ri­ge, ihre Toch­ter und drei Enkel­kin­der wur­den aus dem Fahr­zeug geschleu­dert und dabei verletzt.

Gegen 7:50 Uhr fuhr eine 62-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit einem Golf­cart auf der Gah­berg­stra­ße in Rich­tung Orts­zen­trum Weyr­egg. Mit im Fahr­zeug befan­den sich ihre 40-jäh­ri­ge Toch­ter sowie deren Kin­der im Alter von 10, 8 und 2 Jah­ren. In einer Rechts­kur­ve ließ sich das Golf­cart laut Poli­zei nicht mehr ord­nungs­ge­mäß brem­sen und geriet ins Schleudern.

Alle Insassen stürzen auf Fahrbahn

Durch das Schleu­dern fie­len alle Insas­sen aus dem Fahr­zeug und stürz­ten auf die Stra­ße. Sie erlit­ten Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und wur­den nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck eingeliefert.

Quel­le: LPD OÖ