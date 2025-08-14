In Weyregg am Attersee kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Golfcart. Eine 62-Jährige, ihre Tochter und drei Enkelkinder wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei verletzt.
Gegen 7:50 Uhr fuhr eine 62-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einem Golfcart auf der Gahbergstraße in Richtung Ortszentrum Weyregg. Mit im Fahrzeug befanden sich ihre 40-jährige Tochter sowie deren Kinder im Alter von 10, 8 und 2 Jahren. In einer Rechtskurve ließ sich das Golfcart laut Polizei nicht mehr ordnungsgemäß bremsen und geriet ins Schleudern.
Alle Insassen stürzen auf Fahrbahn
Durch das Schleudern fielen alle Insassen aus dem Fahrzeug und stürzten auf die Straße. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach notärztlicher Erstversorgung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.
Quelle: LPD OÖ