In Ober­traun ist am Mitt­woch­vor­mit­tag ein Klet­te­rer meh­re­re Meter abge­stürzt. Er konn­te sich noch bis zum Wand­fuß abseilen.

“Ein 69-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den führ­te gemein­sam mit sei­nem Zwil­lings­bru­der und einem 62-jäh­ri­gen Klet­ter­part­ner am 13. August 2025 eine Erst­be­ge­hung einer noch namen­lo­sen Klet­ter­rou­te an der NW-Sei­te des Tau­ben­ko­gels durch. Gegen 10:40 Uhr stieg der 69-Jäh­ri­ge die sechs­te von acht Seil­län­gen vor, als Siche­rer am Stand fun­gier­te der 62-Jäh­ri­ge. Auf­grund eines aus­bre­chen­den Griffs ver­lor der 69-Jäh­ri­ge über­ra­schend den Halt, stürz­te mit dem Kopf vor­aus meh­re­re Meter bis zur nächs­ten Zwi­schen­si­che­rung ab und ver­letz­te sich dabei unbe­stimm­ten Gra­des. Die Drei­er­seil­schaft seil­te nach dem Unfall noch bis zum Wand­fuß ab und erreich­te über Schr­ofen und Geröll den mar­kier­ten Wan­der­weg zur Sim­o­ny­hüt­te. Auf­grund der hef­ti­gen Schmer­zen gab es gegen 13:00 Uhr kein Wei­ter­kom­men mehr und der 62-Jäh­ri­ge setz­te einen Not­ruf ab bezie­hungs­wei­se alar­mier­te den Not­arzt­hub­schrau­ber. Die Crew flog den ver­letz­ten Klet­te­rer ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung