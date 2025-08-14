In Obertraun ist am Mittwochvormittag ein Kletterer mehrere Meter abgestürzt. Er konnte sich noch bis zum Wandfuß abseilen.
“Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden führte gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder und einem 62-jährigen Kletterpartner am 13. August 2025 eine Erstbegehung einer noch namenlosen Kletterroute an der NW-Seite des Taubenkogels durch. Gegen 10:40 Uhr stieg der 69-Jährige die sechste von acht Seillängen vor, als Sicherer am Stand fungierte der 62-Jährige. Aufgrund eines ausbrechenden Griffs verlor der 69-Jährige überraschend den Halt, stürzte mit dem Kopf voraus mehrere Meter bis zur nächsten Zwischensicherung ab und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Die Dreierseilschaft seilte nach dem Unfall noch bis zum Wandfuß ab und erreichte über Schrofen und Geröll den markierten Wanderweg zur Simonyhütte. Aufgrund der heftigen Schmerzen gab es gegen 13:00 Uhr kein Weiterkommen mehr und der 62-Jährige setzte einen Notruf ab beziehungsweise alarmierte den Notarzthubschrauber. Die Crew flog den verletzten Kletterer ins Salzkammergut Klinikum Bad Ischl.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
