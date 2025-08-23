In der Gale­rie von Chris­ti­ne Dan­nin­ger in Scharn­stein prä­sen­tier­ten 27 Künst­ler ihre Wer­ke. Die Jah­res­aus­stel­lung des Euro­päi­schen Kunst­krei­ses brach­te inter­na­tio­na­le Viel­falt mit­ten ins Almtal.

Die Aus­stel­lungs­er­öff­nung fand am Sams­tag in fest­li­chem Rah­men statt. Besu­cher aus nah und fern kamen, um einen Abend vol­ler Kunst und Begeg­nung zu erle­ben. Die Gale­rie ver­wan­del­te sich in einen Ort, an dem Far­ben und For­men wie ein Feu­er­werk aufeinanderprallten.

Die Prä­si­den­tin des Euro­päi­schen Kunst­krei­ses, Chris­ti­ne Hirsch­berg, beton­te die Viel­falt der Sti­le. „Von Modern über Pop­art bis hin zum Sur­rea­lis­mus und zur chi­ne­si­schen Kunst – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sag­te sie. Die Künst­le­rin­nen und Künst­ler prä­sen­tier­ten ihre Arbei­ten mit Stolz und Freude.

Der Euro­päi­sche Kunst­kreis wur­de bereits 1969 in Bel­gi­en gegrün­det und zählt heu­te meh­re­re star­ke Sek­tio­nen. Öster­reich nimmt dabei neben Frank­reich eine füh­ren­de Rol­le ein. Ziel ist der inter­na­tio­na­le Aus­tausch, wie es Mau­rice Gil­bert einst for­mu­lier­te: Kunst lebt von Gedan­ken Dia­log über Gren­zen hin­weg. In Scharn­stein wur­de die­ses Mot­to spür­bar umgesetzt.

Auch die Markt­ge­mein­de selbst rück­te ins Zen­trum. Kul­tur- und Hei­mat­ver­eins­ob­frau Ilse Schachin­ger stell­te Scharn­stein als welt­of­fe­nen Ort vor. Sie beton­te, dass Kunst und Natur hier eng mit­ein­an­der ver­bun­den sind und die Gemein­de durch ihre Viel­falt überzeugt.

Beson­de­res Inter­es­se galt der chi­ne­si­schen Künst­le­rin Kai Zhou, die ihre Aqua­rel­le prä­sen­tier­te. Kai, eine chi­ne­si­sche Künst­le­rin in March­trenk, deren Lei­den­schaft für Male­rei und Zeich­nung in jedem Werk sicht­bar wird. Die Arbei­ten ver­bin­den tra­di­tio­nel­le asia­ti­sche Kunst mit der künst­le­ri­schen Frei­heit und den Ein­flüs­sen der west­li­chen Kultur.

Alle Künst­ler wur­den ein­zeln vor­ge­stellt, wobei Hirsch­berg mit Humor für eine ent­spann­te Stim­mung sorg­te. So konn­ten die Besu­cher erken­nen, mit wel­cher Viel­falt die­se Aus­stel­lung gestal­tet wurde.

Nach den Reden öff­ne­te sich das Buf­fet und die Gäs­te nutz­ten die Gele­gen­heit für Gesprä­che mit den Kunst­schaf­fen­den. Dadurch ent­stand eine leben­di­ge Atmo­sphä­re, die weit über das Offi­zi­el­le hinausging.

Chris­ti­ne Dan­nin­ger, auch Vize­prä­si­den­tin des Euro­päi­schen Kunst­krei­ses, zeig­te sich stolz auf das Ergeb­nis. „Es ist uns gelun­gen, eine Aus­stel­lung zu schaf­fen, die ihres­glei­chen sucht“, erklär­te sie mit Stolz.

Die Gale­rie Kunst und Kul­tur im Brau­hof, gegrün­det 2009, hat sich inzwi­schen als Treff­punkt für krea­ti­ve Men­schen eta­bliert. Neben Aus­stel­lun­gen fin­den dort regel­mä­ßig Mal­kur­se statt. So bleibt Scharn­stein ein Ort, an dem Kunst und Begeg­nung Hand in Hand gehen.

Die Jah­res­aus­stel­lung beweist ein­drucks­voll, dass Kunst Brü­cken baut und Gemein­schaft stif­tet. Wer die Gale­rie besucht, erlebt nicht nur Bil­der, son­dern ein Stück euro­päi­sche Kulturgeschichte.

Gale­rie im Brau­hof, Brau­hofstr. 6, 4644 Scharnstein

Aus­stel­lungs­dau­er: 23. 8. – 7. 9 2025 — Öff­nungs­zei­ten: Sams­tag & Sonn­tag, 14:00 – 18:00 Uhr