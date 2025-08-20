Manu­el Thal­ham­mers stellt sich in sei­nem 3. Pro­gramm den Her­aus­for­de­run­gen im Leben eines moder­nen Man­nes. In erfri­schend selbst­iro­ni­scher Wei­se schil­dert Thal­ham­mer sei­ne teils skur­ri­len Ver­su­che den Rol­len als für­sorg­li­cher Fami­li­en­va­ter, lie­ben­der Ehe­mann, krea­ti­ver Künst­ler und akti­ver Häusl­bau­er gerecht zu wer­den. Er the­ma­ti­siert die Höhen und Tie­fen des Fami­li­en­all­tags, die Wun­der des Haus­bau­es und den Spa­gat zwi­schen Bau­herrn und Bau­hilfs­kraft mit nach­weis­lich kei­ner Ahnung!

Beson­de­re Abwechs­lung ver­spricht der inter­ak­ti­ve Teil, in dem Thal­ham­mer mit ver­schie­de­nen Impro­vi­sa­ti­ons­for­ma­ten das Publi­kum zur akti­ven Gestal­tung der Show ein­lädt. Ob als „Poet“, der aus zufäl­lig aus­ge­wähl­ten Gegen­stän­den Gedich­te schmie­det, als „Exper­te“, der von den Zuschau­ern gelei­te­te Vor­trä­ge hält, oder als Cha­rak­ter­dar­stel­ler in „Ein The­ma, vie­le Mei­nun­gen“ – Thal­ham­mer beweist, dass er in jedem Moment der Show genau kei­ne Ahnung hat, was als Nächs­tes pas­siert. Kei­ne Ahnung – ein Abend für alle, die sich ger­ne von intel­li­gen­tem Humor und impro­vi­sier­ter Komik über­ra­schen lassen.