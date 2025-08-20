Manuel Thalhammers stellt sich in seinem 3. Programm den Herausforderungen im Leben eines modernen Mannes. In erfrischend selbstironischer Weise schildert Thalhammer seine teils skurrilen Versuche den Rollen als fürsorglicher Familienvater, liebender Ehemann, kreativer Künstler und aktiver Häuslbauer gerecht zu werden. Er thematisiert die Höhen und Tiefen des Familienalltags, die Wunder des Hausbaues und den Spagat zwischen Bauherrn und Bauhilfskraft mit nachweislich keiner Ahnung!
Besondere Abwechslung verspricht der interaktive Teil, in dem Thalhammer mit verschiedenen Improvisationsformaten das Publikum zur aktiven Gestaltung der Show einlädt. Ob als „Poet“, der aus zufällig ausgewählten Gegenständen Gedichte schmiedet, als „Experte“, der von den Zuschauern geleitete Vorträge hält, oder als Charakterdarsteller in „Ein Thema, viele Meinungen“ – Thalhammer beweist, dass er in jedem Moment der Show genau keine Ahnung hat, was als Nächstes passiert. Keine Ahnung – ein Abend für alle, die sich gerne von intelligentem Humor und improvisierter Komik überraschen lassen.
