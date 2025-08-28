Einige Wochen lang arbeiteten die Kinder der 2A im Unterricht Kunst und Gestaltung an ihrem Projekt „Mein Lieblingstier“. In Form von offenen Lernaufträgen, individuellen Recherchen und in Atelier-Charakter, setzten sie ihre Ideen um und präsentierten ihre Werke selbstbewusst und selbstsicher in Form von Zeichnungen, Malereien, Texten und 3‑dimensionalen Figuren vor der Klasse.
Das Engagement ist im Rahmen solch offener, kreativer Arbeitsprozesse immer sehr groß. Ein mehrwöchiger Prozess, in dem eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten im Vordergrund standen, ging mit der Präsentation und einer gewonnenen Portion Selbstbewusstsein zu Ende. Vor allem auf ihre toll umgesetzten Tier-Skulpturen aus Kleister und Zeitung können die Kinder wirklich stolz sein.
Schreibe einen Kommentar