Eini­ge Wochen lang arbei­te­ten die Kin­der der 2A im Unter­richt Kunst und Gestal­tung an ihrem Pro­jekt „Mein Lieb­lings­tier“. In Form von offe­nen Lern­auf­trä­gen, indi­vi­du­el­len Recher­chen und in Ate­lier-Cha­rak­ter, setz­ten sie ihre Ideen um und prä­sen­tier­ten ihre Wer­ke selbst­be­wusst und selbst­si­cher in Form von Zeich­nun­gen, Male­rei­en, Tex­ten und 3‑dimensionalen Figu­ren vor der Klasse.

Das Enga­ge­ment ist im Rah­men solch offe­ner, krea­ti­ver Arbeits­pro­zes­se immer sehr groß. Ein mehr­wö­chi­ger Pro­zess, in dem eigen­stän­di­ges und eigen­ver­ant­wort­li­ches Arbei­ten im Vor­der­grund stan­den, ging mit der Prä­sen­ta­ti­on und einer gewon­ne­nen Por­ti­on Selbst­be­wusst­sein zu Ende. Vor allem auf ihre toll umge­setz­ten Tier-Skulp­tu­ren aus Kleis­ter und Zei­tung kön­nen die Kin­der wirk­lich stolz sein.