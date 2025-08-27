Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Dienstagabend in Bad Ischl mit seinem Motorrad gestürzt. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.
Sturz in enger Kurve
Der Unfall ereignete sich am 26. August 2025 gegen 18:20 Uhr auf der B153 Weißenbacher Straße. Der Motorradlenker war in Richtung Weißenbach am Attersee unterwegs, als er im Bereich Mitterweißenbach in einer engen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Aufprall gegen Leitplanke
Der 64-Jährige stürzte, schlitterte über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitschiene, wo er schließlich liegen blieb. Sein Motorrad rutschte noch rund 50 Meter weiter über die Fahrbahn, bevor es zum Stillstand kam.
Verletzungen unbestimmten Grades
Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde der Motorradfahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.
Quelle: LPD OÖ
