Ein 64-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ist am Diens­tag­abend in Bad Ischl mit sei­nem Motor­rad gestürzt. Der Mann wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ins Kran­ken­haus gebracht.

Sturz in enger Kurve

Der Unfall ereig­ne­te sich am 26. August 2025 gegen 18:20 Uhr auf der B153 Wei­ßen­ba­cher Stra­ße. Der Motor­rad­len­ker war in Rich­tung Wei­ßen­bach am Atter­see unter­wegs, als er im Bereich Mit­ter­wei­ßen­bach in einer engen Kur­ve die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug verlor.

Aufprall gegen Leitplanke

Der 64-Jäh­ri­ge stürz­te, schlit­ter­te über die Fahr­bahn und prall­te gegen die Leit­schie­ne, wo er schließ­lich lie­gen blieb. Sein Motor­rad rutsch­te noch rund 50 Meter wei­ter über die Fahr­bahn, bevor es zum Still­stand kam.

Verletzungen unbestimmten Grades

Nach der not­fall­me­di­zi­ni­schen Erst­ver­sor­gung wur­de der Motor­rad­fah­rer mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl eingeliefert.

Quel­le: LPD OÖ