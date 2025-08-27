Ein 66-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Frei­stadt kam am Diens­tag­nach­mit­tag bei einer Abfahrt vom Feu­er­ko­gel zu Sturz. Er wur­de nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflogen.

Sturz in einer Linkskurve

Der Mann war am 26. August 2025 gegen 16:00 Uhr im Gemein­de­ge­biet von Eben­see auf einer Forst­stra­ße berg­ab unter­wegs, als er in einer Links­kur­ve die Kon­trol­le ver­lor und stürzte.

Aufwendige Rettungskette

Ein Ret­tungs­fahr­zeug fuhr auf der Forst­stra­ße zum Unfall­ort, ver­sorg­te den schwer Ver­letz­ten und brach­te ihn zur Berg­sta­ti­on der Feu­er­ko­gel­seil­bahn. Von dort wur­de er ins Tal trans­por­tiert, wo bereits der Not­arzt­hub­schrau­ber bereitstand.

Flug ins Klinikum Gmunden

Mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des wur­de der 66-Jäh­ri­ge ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geflogen.

Quel­le: LPD OÖ