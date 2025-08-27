Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt kam am Dienstagnachmittag bei einer Abfahrt vom Feuerkogel zu Sturz. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Sturz in einer Linkskurve
Der Mann war am 26. August 2025 gegen 16:00 Uhr im Gemeindegebiet von Ebensee auf einer Forststraße bergab unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und stürzte.
Aufwendige Rettungskette
Ein Rettungsfahrzeug fuhr auf der Forststraße zum Unfallort, versorgte den schwer Verletzten und brachte ihn zur Bergstation der Feuerkogelseilbahn. Von dort wurde er ins Tal transportiert, wo bereits der Notarzthubschrauber bereitstand.
Flug ins Klinikum Gmunden
Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 66-Jährige ins Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.
Quelle: LPD OÖ
