Die Volks­schu­le Pins­dorf erhält eine bedeu­ten­de Erneue­rung ihrer Ein­rich­tung. Neue Schul­mö­bel im Gesamt­wert von € 150.000,00 wur­den ange­schafft, um den Schü­le­rin­nen und Schü­lern künf­tig eine noch bes­se­re Lern­um­ge­bung zu bieten.

Im Zuge die­ser Erneue­rung wur­den die bis­he­ri­gen Schul­mö­bel – 200 Ses­sel und 10 Tische – nicht ent­sorgt, son­dern einem sinn­vol­len Zweck zuge­führt: Sie wur­den an die Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­ti­on ‑Elim Zam­bia gespen­det, die sich für Pro­jek­te in benach­tei­lig­ten Regio­nen einsetzt.

Die gespen­de­ten Möbel wer­den von der Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­ti­on an Schu­len in Afri­ka und Mol­da­wi­en wei­ter­ge­ge­ben. Dort fehlt es häu­fig an grund­le­gen­der Aus­stat­tung für den Unter­richt. Durch die Spen­de aus Pins­dorf erhal­ten zahl­rei­che Kin­der die Mög­lich­keit, in einem bes­se­ren Lern­um­feld unter­rich­tet zu wer­den. Die Volks­schu­le Pins­dorf und die Gemein­de Pins­dorf set­zen mit die­ser Akti­on ein star­kes Zei­chen für Nach­hal­tig­keit und Soli­da­ri­tät. Wir freu­en uns, dass unse­re alten Möbel noch einen guten Zweck erfül­len kön­nen und Kin­dern in ande­ren Tei­len der Welt zugutekommen.