BAD ISCHL. Drei Minu­ten zügi­ges Gehen gefolgt von drei Minu­ten lang­sa­men Gehens – und die­se Abwechs­lung min­des­tens eine hal­be Stun­de lang für zumin­dest vier Tage pro Woche: Japa­ni­sches Gehen (oder „Japa­ne­se Wal­king“) wird immer mehr zum Trend­sport und soll sogar gesün­der sein, als die über­all bekann­te „10.000-Schritte-am-Tag“-Regel. War­um, das weiß Phy­sio­the­ra­peut Richard Neu­per aus dem Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Bad Ischl.

„Bereits bei 30 Minu­ten pro Ein­heit soll japa­ni­sches Inter­vall­ge­hen spür­ba­re Aus­wir­kun­gen auf Blut­druck, Aus­dau­er und auch das psy­chi­sche Wohl­be­fin­den haben“, sagt mit Richard Neu­per der Lei­ten­de Phy­sio­the­ra­peut aus dem SK Bad Ischl. Beim japa­ni­schen Gehen kommt es nicht auf die Anzahl der Schrit­te an, son­dern auf den Wech­sel zwi­schen zügi­gem (auf einer Belas­tungs­ska­la von 1 bis 10 ein­zu­ord­nen bei 6 bis 7) und lang­sa­mem Gehen („sehr gemüt­lich“). „Das schnel­le Gehen soll­te in dem Tem­po erfol­gen, dass es schwie­rig wird, eine Unter­hal­tung zu füh­ren, das lang­sa­me Gehen soll dage­gen eine ange­neh­me Gang­art sein“, erklärt Neu­per näher.

Geburtsstätte der Fitnessmethode ist Japan

Bereits seit über zehn Jah­ren beschäf­tigt sich ein japa­ni­scher Arzt mit der Ent­wick­lung von Geh­pro­gram­men für Men­schen mitt­le­ren und höhe­ren Alters, ver­öf­fent­lich­te 2007 erst­mals ein Expe­ri­ment zum Inter­vall­ge­hen und des­sen Wir­kung auf die Gesund­heit: Am Ende zeig­te sich, dass die Inter­vall­ge­her ihre Wer­te (Fit­ness, Bein­kraft, Blut­druck) deut­lich mehr ver­bes­ser­ten, als die Per­so­nen, die regel­mä­ßig und gleich­mä­ßig ihre 8000 Schrit­te am Tag gin­gen. Die Wir­kung des Japa­ni­schen Gehens hat sogar die Wir­kung der berühm­ten 10.000 Schrit­te am Tag im Bezug auf Sen­kung des Ster­be­ri­si­kos über­trof­fen – und man muss dafür deut­lich weni­ger Zeit auf­wen­den als für die Absol­vie­rung von 10.000 Schrit­ten am Tag.

Woher kommt eigentlich die 10.000-Schritte-Regel?

Die weit bekann­te Idee, täg­lich 10.000 Schrit­te zu gehen, um sei­ne Gesund­heit zu för­dern, stammt weni­ger aus der Medi­zin als aus Mar­ke­ting. Vor 60 Jah­ren brach­te ein japa­ni­scher Her­stel­ler einen Schritt­zäh­ler namens „10.000-Schritte-Zähler“ auf den Markt. Der gut klin­gen­de Name dürf­te sich ins Gedächt­nis Vie­ler ein­ge­brannt haben. Nach heu­ti­gem For­schungs­stand weiß man: Men­schen über 60 Jah­ren haben bei 6000 bis 8000 Schrit­ten am Tag ein ste­tig sin­ken­des Ster­be­ri­si­ko – und jeder zusätz­li­che Schritt ist ein Gewinn.