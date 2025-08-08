Eine 27-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck hat am 8. August 2025 in den frühen Morgenstunden versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Laut Polizei war die Frau ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs und stand unter dem Einfluss von Amphetamin.
Flucht vor der Anhaltung
Gegen 6:40 Uhr fuhr die 27-Jährige auf der B143 hinter einer Streife der Polizeiinspektion Frankenburg. Als die Beamten sie mit Blaulicht und Winkerkelle anhalten wollten, soll sie plötzlich gewendet haben und sei in Richtung Zell am Pettenfirst geflüchtet. Nach einer mehrminütigen Verfolgungsfahrt konnte sie schließlich gestoppt werden.
Kein Führerschein und “Pickerl” abgelaufen
Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Frau keinen Führerschein der Klasse B besitzt und die Begutachtungsplakette ihres Fahrzeugs abgelaufen war. Zudem zeigten sich eindeutige Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung.
Positiver Drogentest
Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin, eine klinische Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Wie die Polizei anmerkte, war die 27-Jährige bereits im Sommer dieses Jahres ohne Lenkberechtigung angehalten worden.
