Eine 27-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck hat am 8. August 2025 in den frü­hen Mor­gen­stun­den ver­sucht, sich einer Poli­zei­kon­trol­le zu ent­zie­hen. Laut Poli­zei war die Frau ohne gül­ti­ge Lenk­be­rech­ti­gung unter­wegs und stand unter dem Ein­fluss von Amphetamin.

Flucht vor der Anhaltung

Gegen 6:40 Uhr fuhr die 27-Jäh­ri­ge auf der B143 hin­ter einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Fran­ken­burg. Als die Beam­ten sie mit Blau­licht und Win­ker­kel­le anhal­ten woll­ten, soll sie plötz­lich gewen­det haben und sei in Rich­tung Zell am Pet­ten­first geflüch­tet. Nach einer mehr­mi­nü­ti­gen Ver­fol­gungs­fahrt konn­te sie schließ­lich gestoppt werden.

Kein Führerschein und “Pickerl” abgelaufen

Bei der Kon­trol­le stell­ten die Poli­zis­ten fest, dass die Frau kei­nen Füh­rer­schein der Klas­se B besitzt und die Begut­ach­tungs­pla­ket­te ihres Fahr­zeugs abge­lau­fen war. Zudem zeig­ten sich ein­deu­ti­ge Anzei­chen einer Suchtmittelbeeinträchtigung.

Positiver Drogentest

Ein Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv auf Amphet­amin, eine kli­ni­sche Unter­su­chung bestä­tig­te die Fahr­un­taug­lich­keit. Wie die Poli­zei anmerk­te, war die 27-Jäh­ri­ge bereits im Som­mer die­ses Jah­res ohne Lenk­be­rech­ti­gung ange­hal­ten worden.

Quel­le: LPD OÖ